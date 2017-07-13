泰国批准拖延已久的52亿美元中泰铁路项目

泰国今天批准投资约52亿美元建设拖延已久的高速铁路一期工程。这条高铁最终将通向中国，是中国“一带一路”基础设施倡议的一部分。
专家们说，虽然中国仅为这个项目提供技术，但在中国勾画蓝图希望在东南亚建设高铁网络却面临障碍之际，这一进展对北京来说是一种激励。根据这一庞大的计划，列车将从云南省昆明开出，经老挝、泰国和马来西亚到达新加坡。老挝的高铁路线已于去年底开建。
2015年举行了泰国段高铁路线的奠基仪式。但由于在融资、贷款条件和劳工保护规定等方面出现争执，这个项目被搁置了。泰国总理府副部长戈沙•蒲达古对记者说：“内阁已批准高铁一期工程……连接曼谷和呵叻，预算为1790亿泰铢(约合52亿美元)，规划工期为4年。”
泰国总理巴育•占奥差上个月下达行政令，为这一项目扫清了障碍。政府方面说，泰国将承担建设费用。高铁项目一期长250公里，不到泰国境内拟建的850公里高铁线的1/3，距离延伸至泰老边境的廊开还很遥远。
中国专家称泰国内阁作出上述决定是重大进展。中国社会科学院东南亚研究专家许利平说：“中国的铁路实际上可以为泰国人所用，向东南亚其他国家展示这一点很重要。‘一带一路’倡议应该对所有人开放，考虑各方的利益。中国应该有耐心。”
他说，尽管由英拉•西那瓦领导的前政府很感兴趣，但北京推广高铁项目的活动并不怎么受泰国部分媒体和民众的欢迎。泰国还同意利用日本技术建造一条连接曼谷和清迈的700公里高铁线路。这条高铁线路定于明年开工。2016年，中国在竞标时输给了日本。
泰国交通部长阿空•丁披他耶拜实曾表示，本国企业将负责建设，中国负责设计、技术、信号系统和技术培训。巴育总理说：“这个项目将使用泰国材料，不过在建设中将使用中国技术。我们将派人去学习，将来我们可以自己经营管理这个铁路系统。”
许利平说，这个项目将来可能还会遇到更多问题，包括涉及中国工程师的工作许可证的法律问题以及培训当地工人的技术性难题。他还指出，如果军政府下台并决定明年举行选举，还可能出现政治形势不明朗的局面。
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