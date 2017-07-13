西方“假新闻”由来已久 经常“贼喊捉贼”

《日本时报》网站7月9日刊发澳大利亚前外交官格雷戈里·克拉克的文章《西方政府和媒体想说什么就说什么，无论多么假》称，美国为了证明自己动用武力合情合理，编造出一连串用于掩盖事实的谎话，对所谓的敌人进行妖魔化，这种做法最早可以追溯到1960年。
克拉克称，现在，在叙利亚、俄罗斯、巴尔干和其他全球热点问题上，西方政府和主流媒体似乎想说什么就说什么，无论有多么假，多么不真实。我们不得不越来越依靠“另一方”来告诉我们真相。
比如，据称4月4日叙利亚政府向汉谢洪镇发动了沙林毒气袭击。接着这一所谓的暴行被用作4月6日美国发射巡航导弹打击叙利亚空军基地的理由。结果，美国总统特朗普的支持率猛增。
谎言当事实 别有用心
克拉克称，然而，在6月25日，德国《世界报》发表了普利策奖得主、调查报道记者西摩·赫什的一篇文章。文章说，叙利亚根本没有发生过蓄意针对平民的毒气袭击，在美国下令对叙利亚发动导弹打击前，美国军方和情报机构都知道这个事实。
赫什还说：“现有的情报证明，4月4日叙利亚使用俄罗斯提供的装有常规炸药的制导炸弹袭击了伊斯兰‘圣战者’的一个开会地点。”
他依据美国情报来源说，炸弹袭击的目标是伊斯兰“圣战者”的指挥和控制中心，他们利用地下室储存火箭弹、武器弹药以及氯气、化肥和杀虫剂。袭击引起爆炸，造成巨大的毒云在该镇弥漫。
赫什以彻底和准确的揭露调查而著称——1968年越南美莱村大屠杀、伊拉克阿布格里卜监狱的暴行以及美军的其他不光彩行径。然而，美国和英国媒体都拒绝提及他的最新报道，他不得不选择了德国的报纸，文章才得以发表。
克拉克称，根据常识，大马士革故意对敌方控制区的平民使用毒气的可能性非常小，近乎荒唐可笑，因为这会遭到美国的严厉打击。那一定是叛军制造的假象，希望嫁祸于大马士革。2013年，叙利亚发生的所谓沙林毒气袭击可能也是如此，美国总统奥巴马因此宣布了美国进行报复的红线。（最终他没有采取报复行动，而是要求大马士革放弃所有化学武器，大马士革似乎照办了。）
让情报机构再次受到侮辱的是，美国当时还声称已经“确认巴沙尔政权可能正准备再发动一次化学武器袭击，可能造成大量平民丧生，其中包括无辜的儿童”。美国的声明接着说，如果叙利亚总统巴沙尔·阿萨德“利用化学武器再次进行大屠杀式袭击，他和他的军队将付出沉重代价”。
克拉克称，叙利亚“可能准备”又一次发动化学武器袭击这种事情发生的可能性极小，而且美国对此没有拿出任何证据。不过，美国媒体再一次把这件事当成事实报道。
赫什的这篇文章至少得以面世，而伊拉克武器核查组组长斯科特·里特的调查报告则没有。里特揭露了关于伊拉克拥有大规模杀伤性武器的虚假指控。在看过用于指控叙利亚4月4日发动沙林毒气袭击的证据之后，里特得出结论说，“由于想要大马士革的政权出现更迭”，因此这种说法被炮制出来“服务于一些国家政府狭隘的自身利益”。
妖魔化对手 贼喊捉贼
克拉克称，美国为了证明自己动用武力是合情合理的，编造出一连串用于掩盖事实的谎话，4月4日的事件只是最新发生的一起。这种做法最早可以追溯到1960年的古巴猫鼬行动，接着是1964年的越南北部湾事件，还有声称伊拉克拥有大规模杀伤性武器的指控，以及现在我们看到的叙利亚发生的事情。我们还看到，美国对所谓的敌人进行妖魔化，而这种做法很容易被戳穿。
同样令人震惊的是，对于那些给美国媒体纠错的外国媒体，尤其是“今日俄罗斯”电视台，有偏见的美国媒体却指责对方有偏见，应该受到压制。
克拉克称，他有时应邀参加“今日俄罗斯”电视台的新闻节目，发现该台的工作人员准备很充分，而且很客观。该台的很多评论是美国前情报人员发表的，这一个原因就可以说明其评论“非常公正”。然而，该台现在正被美国媒体妖魔化。
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