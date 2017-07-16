孙政才在北京接受调查

《华尔街日报》7月15日报导，曾被视为中共“接班”人选之一的中共政治局委员孙政才，15日被免除重庆市委书记职务，已被召回北京接受调查。
如果消息属实，这将是习近平担任总书记以来，第一个现职政治局委员遭到调查。
2012年，薄熙来落马之后，孙政才升至重庆市市委书记。孙政才的免职导致中共高层权力重新分配。
一名熟悉此事的人士对华尔街日报表示，这个消息是在周六召开的重庆市党干部会议上宣布的，即担任重庆市最高职务的孙政才被替换，正在接受调查。第二个消息人士也证实了此项调查。
消息人士没有透露进一步的调查细节。
周六，中共官媒也宣布免除孙政才的职位，但没有提供理由或提及调查。中共官媒报导说，贵州省省委书记陈敏尔取代孙政才，担任重庆市委书记。
华尔街日报致电中共组织部和中共调查机构，以及重庆市政府，但在下班时间后，没有人接电话。华尔街日报也没有联系到孙政才本人。但其中一名消息人士透露，在周六重庆市党干部会议召开前，孙政才已经被召回北京。
50多岁的孙政才是中共政治局25名成员之一，被党内人士和分析家视为可升为政治局常委，甚至可能成为习近平的接班人。另一个接班候选人是广东省省委书记胡春华。
取代孙政才职务的陈敏尔属于习近平阵营。陈敏尔在2002年6月后任中共浙江省委常委，与时任省委书记习近平共事。2012年起转职贵州，至2015年7月任省委书记。报导说，陈敏尔就任重庆市委书记，外界猜测他有可能在19大进入政治局。
一名熟悉此事的人士说，在周六中共重庆市委召开的党干部大会上，中共中央组织部长赵乐际宣布这项新人事调动，并表示孙政才正在接受调查，但没有说明详情。该会议主席台上只有赵乐际，主持交接的、新任书记陈敏尔及重庆市长张国清等3人。
中共官媒报导，陈敏尔告诉与会者，保护习近平的核心地位是他们的首要政治任务。
2012年，时任重庆党委书记薄熙来落马，其妻谷开来因涉嫌谋杀一名英国商人被捕。随后，薄熙来因腐败和滥用权力罪名被判入狱，谷开来因谋杀罪成被判死缓。
孙政才在2012年底被任命为中共重庆党委书记，负责清理薄熙来遗毒。近日，中共纪律处分机构认为，孙政才处理薄熙来遗毒不利，未能根除薄熙来“持续的有害影响”，遏制当地官僚和企业腐败现象。
1963年生的孙政才是中共“团派”大员，2012年中共18大前，不但从吉林省委书记调任重庆市委书记，更在18大跻身政治局，成为年纪最轻的政治局委员。
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