中国金融工作会议：强化人民银行角色 成立金融稳定发展委员会

彭博社报道，习近平将遏制金融风险提至“国家安全的重要组成部分”，并加大努力在十九大之前确保中国金融市场的稳定。
在14日至15日举行的全国金融工作会议上，习近平表示希望强化人民银行在宏观审慎管理和系统性风险防范方面的职责。
另外，习近平也宣布成立国务院金融稳定发展委员会，以监督金融的稳定和发展。
据新华社引述，习近平强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。
习近平指出，要坚定执行稳健的货币政策，并要求人民银行在其中扮演更强有力的宏观角色。
他也呼吁扩大金融对外开放、深化人民币汇率形成机制改革、以及稳步推进人民币国际化。
另外，习近平也要求金融管理部门具有更强烈的责任感，要“形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围”。
美国加利福尼亚大学教授史宗瀚（Victor Shih）认为，强调风险预防将会阻碍中国金融市场急需的改革，而关于“有风险没有及时发现就是失职”的措辞，会使金融监管机构更加谨慎，但如果他们的规定太过谨慎，则可能令金融人才逃离中国。
市场分析机构IHS MARKIT亚太区首席经济师比斯瓦斯（Rajiv Biswas）也分析道，该工作会议的消息反映了中国金融体系脆弱性的加剧、以及中国政府预防破坏性冲击的愿望。他认为，人民银行和新成立的金融稳定发展委员会的首要任务，将是稳定中国银行体系中的不良贷款、管理影子银行的风险、以及管理与企业债务水平不断升级相关的风险。
此外，鉴于往年的全国金融工作会议通常是在年初召开，而今年则略显较晚，美国银行经济学家乔虹（Helen Qiao）认为可能是因为中国高层在金融政策方面具有分歧，直到近期才达成共识。
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