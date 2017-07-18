日本网络部队将扩充近10倍：争议很大 或违宪法

报道称，日本政府相关人士16日透露，防卫省拟大幅加强负责该省与自卫队内部的网络监视，以及在受到网络攻击时进行应对的“网络防卫队”的规模和能力，已就此展开讨论。根据构想，将从目前的约110人增加至约千人，并新设自行开展网络攻击研究的负责部门。该省认为，通过研究网络攻击的方法，有助于构筑防御能力。
为迎接2020年的东京奥运会和残奥会，日本政府把加强应对网络攻击的能力当作课题，上述举措为其中一部分。由于研究攻击方法有可能被视为让自卫队拥有网络攻击能力的动向，今后或将引发争论。
据政府相关人士称，一系列的强化方针将写入2019年度起五年防卫装备数量和经费的下一期《中期防卫力整备计划》，力争在该期间扩充至千人规模。首先将在2018年度预算中计入数十人部分的必要经费。将通过改变全国部队的“通信”职务部署进行应对，还有方案提出从民间录用人员。
日本政府的立场是，当受到作为来自敌国等武力攻击一部分的网络攻击时，可以行使自卫权加以应对。尽管设想自卫队的防空和武器系统等或成为攻击对象，但关于何种情况下将认定为武力攻击的一部分，政府仅称“有必要进行个别具体的判断”。
另一方面，有观点指出，自卫队进行摧毁敌国军事系统等网络攻击有可能违背“专守防卫”的理念以及宪法中关于不得侵犯通信秘密的规定，政府内可否攻击的见解尚无定论。
因此，据悉新设的攻击部门仅限于防卫省与自卫队的网络内，在模拟演习时负责展开攻击，用于构筑防卫能力。然而此举也有可能被认为防卫省与自卫队涉足法律未完善的领域。政府相关人士强调：“研究攻击方法对构筑恰当的防御体系而言不可或缺。自卫队本身并不是为了进行网络攻击。”
日本自卫队的“网络防卫队”是2014年3月成立的防卫相直辖部队，由统合幕僚长（相当于联合参谋部参谋长）进行指挥监督。该部队负责24小时监视防卫省系统与外网连接的部分以及与陆海空三个自卫队网络共同使用的部分，在发生网络攻击时加以应对。它结合了以往陆海空自卫队专门部队负责的网络空间研究和情报收集功能，还有向陆海空自卫队传达分析结果的任务。
另据报道称，为筹备2020年东京奥运会和残奥会，日本政府近年来强化网络攻击对策，如在2015年成立了“内阁网络安全中心”（NISC）等。政府力争以NISC为中心团结一致进行防御，但如何克服各省厅“垂直管理”成为一大课题。
网络攻击在日本属于“网络犯罪”，基本由警察来处理，与美国等视为“网络战争”的观念相比，也存在较大的差异。
此次，关于加强部队能力的防卫省的“网络防卫队”，其监视活动和处理网络攻击的范围也仅限于防卫省与自卫队的网络。
NISC作为“指挥塔”想要发挥更大的作用，还需要进一步改革。
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