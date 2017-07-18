中国汽车市场增速放缓　倒逼车企加速转型升级

中国科技部部长万钢近日表示，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。同时，中国政府正在严控传统燃油车的产能建设，提高新能源汽车投资建设门槛，防止出现盲目建设和产能过剩。





当前，比亚迪、北汽等中国车企暂时在国内新能源市场主导地位明显。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，从长期来看，随着在华车企纷纷布局新能源以应对“双积分”政策，加上15家获批车企逐渐走上造车正轨，市场将更具多元化。





付于武认为，中国自主品牌要加强协同创新，加快新能源汽车关键零部件和氢燃料等新能源技术研发，减少对产业政策的依赖，早日成功实现转型升级和华丽转身，助力中国由汽车大国向汽车强国迈进。