中国汽车市场增速放缓　倒逼车企加速转型升级

中国汽车市场产销连续八年蝉联全球第一，已成为全世界车企必争之地。然而，相对于2016年两位数的高速增长，中国车市产销今年上半年出现明显的增速放缓态势。
分析人士认为，这意味着车企间的竞争也将日益白热化，国内外车企必须加快转型升级步伐，推出更多适合中国市场的汽车产品和服务，才能够掌握市场主动权。
中国汽车工业协会最新发布的数据显示，今年上半年，中国汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%，分别低于上年同期1.9和4.3个百分点，汽车产销同比增速有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显。
正在中国“汽车城”长春市举行的国际汽车博览会上，铺天盖地的价格战，集中反映出当前中国汽车市场竞争日渐白热化。
“与过去不同的是，消费者选择空间越来越大，现在买车不仅关注价格，还关注新能源和智能网联技术，更关注售后服务。”广汽传祺销售顾问王恩泽说。
当前，除了消费者的多样化需求，中国汽车经销商正面临库存高企的局面，倒逼车企不得不在产品和市场方面加快转型升级。中国汽车流通协会秘书长肖政三表示，一方面车企必须加强二、三、四线城市的市场开拓，另一方面还要加快新能源和智能网联产品的更新换代，满足消费者多样化需求。
在中国汽车市场整体增速放缓的大背景下，受中国政府新能源汽车政策推动，新能源汽车市场一枝独秀，依旧保持高速增长。统计数据显示，今年上半年，中国纯电动汽车产销分别完成5.4万辆和4.8万辆，分别同比增长52.9%和41.4%。
中国汽车工程学会理事长付于武说，中国新能源和智能网联汽车发展的良好势头，是全球汽车巨头依旧看好中国汽车市场的原因之一，也正推动相关车企加速在上述领域转型升级。
为抢占中国新能源汽车市场，大众、丰田、福特等众多国外车企巨头近期纷纷发布新能源汽车发展战略，并加大在华的产能建设和产品布局，推动产品和服务的转型升级。
大众汽车（中国）与江淮汽车近日签署合资协议，宣布共同组建合资公司生产新能源汽车，总投资60亿元人民币，目标年产量36万辆。未来，江淮和大众还将在移动出行、车辆互联、大数据、二手车平台、再制造等新业务领域进行合作。
北京汽车与戴姆勒也签署了新的框架协议，深化其在合资企业北京奔驰汽车有限公司的合作。双方将共同投资50亿元人民币，在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂，引入梅赛德斯－奔驰品牌的纯电动车产品。
全球汽车巨头纷纷加大在华新能源产能和产品布局的同时，中国车企也不甘示弱，国内不断涌现的造车新势力也成为一支不可小觑的力量。
中国新能源网统计数据显示，一汽、上汽、长安、广汽、奇瑞、吉利、长城等9家自主车企发布的2020年新能源汽车销量目标已接近400万辆。
以一汽为例，在提升传统动力节能水平的同时，一汽也在同步推进混合动力节能、电动汽车的自主开发。在今年的上海国际车展上，一汽对外展示了奔腾B30EV、骏派A70E两款纯电动产品，以及一款应用插电式油电混合技术的红旗H7FLPHEV产品。
此外，一汽还打造其它四个新能源汽车平台：包括在Ａ级及以下的小车上做的轮毂电机；在A级和B级车上打造的纯电动平台；在B级和C级车上打造的插电式油电混合平台以及燃料电池平台。
目前，中国已基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。
中国科技部部长万钢近日表示，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。同时，中国政府正在严控传统燃油车的产能建设，提高新能源汽车投资建设门槛，防止出现盲目建设和产能过剩。
当前，比亚迪、北汽等中国车企暂时在国内新能源市场主导地位明显。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，从长期来看，随着在华车企纷纷布局新能源以应对“双积分”政策，加上15家获批车企逐渐走上造车正轨，市场将更具多元化。
付于武认为，中国自主品牌要加强协同创新，加快新能源汽车关键零部件和氢燃料等新能源技术研发，减少对产业政策的依赖，早日成功实现转型升级和华丽转身，助力中国由汽车大国向汽车强国迈进。
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