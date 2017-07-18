澳战史专家：印度自欺欺人 中印或重启战端

印度妨碍中方正常举动





文章称，这次冲突发生的地点在名为洞朗的一片边境高地。冲突的起源是印度阻拦中国在该边境区域扩建道路。





这片高地位于中国南部、印度东北锡金邦以及不丹的交界地带。不丹是目前中国14个陆地邻国中唯一没有和中国建交的国家，但和印度关系密切。中不建交的最大障碍正是划界问题。





文章称，印度的关注点是，一旦中方完成了这些道路建设，中国军力会更加方便地覆盖在战略上十分敏感的“咽喉地带”，这一20公里宽的咽喉地带是印度本土和7个东北邦的连接走廊。





印度军方人士说，印方抗议并阻止了中国的修路人员。中国方面则表示，印度边防部队阻止中国修路，妨碍了中国方面的“正常举动”，中方要求印军立即后撤。