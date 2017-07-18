白宫启动"美国制造"宣传周 特朗普公司产品却外包

美媒称，尽管美国总统特朗普的公司把许多产品的制造工作都外包给了海外工厂，但他正在白宫为“美国制造”周揭幕，以推广美国制造的产品。
据美国《华盛顿邮报》网站7月16日报道，为了与特朗普就职典礼的主题“美国优先”保持一致，美国政府将在接下来一周突出强调美国制造的重要性。这是特朗普助手精心策划的最新的主题周活动，旨在让特朗普的日程安排和正式公报聚焦一系列政策。
“美国制造”周将在17日以“美国制造产品展”的形式开幕，参展的主要是美国各个州制造的手工艺品和其他产品。特朗普计划于19日发表声明，并就在美国制造产品的重要性发表讲话。特朗普还将于周六前往诺福克出席美国海军“杰拉尔德·福特”级新型核动力航空母舰首舰的服役仪式。
白宫媒体事务负责人海伦·费雷16日在新闻发布会上说：“接下来一周，特朗普政府将向伟大的美国劳动者和在美国制造产品的企业表示敬意。”她说，美国设定了“质量和技艺方面的世界标准”。
对特朗普来说，强调在美国制造产品的重要性与其作为商人的实际做法并不一致。多年来，特朗普集团已经将大量产品的制造工作外包出去，依靠分布在十几个国家——包括孟加拉国、中国和墨西哥——的全球工厂网络为其制造服装、家居装饰品和其他产品。
同样的，据《华盛顿邮报》最近的调查，担任白宫高级顾问的特朗普总统大女儿伊万卡的服装生产线完全依赖于孟加拉国、印度尼西亚和中国等国雇用低薪工人的工厂。
在16日新闻发布会上被问及“美国制造”周是否包括特朗普集团或伊万卡的公司会做出在美国制造更多产品的承诺时，费雷对记者说：“我们稍后将对此给出答复。”
白宫希望，“美国制造”周能让人注意到政府已采取的在官员们看来有利于美国制造业或提升美国劳动者利益的行动，例如美国退出跨太平洋伙伴关系协定、就北美自贸协定重新进行谈判或废除环境等方面的一系列法规。
在“美国制造”周到来之际，特朗普政府很快也需要在多个贸易事项上做出决定，包括商务部对钢铁和铝的调查。在被问及政府是否在考虑向产自他国的进口产品征税时，16日向记者简要介绍情况的一名政府高级官员回答说：“在这一阶段，一切选项都摆在桌面上。”
特朗普的顾问还希望通过强调美国制造的重要性来凸显改革美国税收法规的必要性，包括大规模降低公司税率。美国财政部长史蒂文·姆努钦和国家经济委员会主任加里·科恩一直在和一些重要议员研究税制改革法案，他们希望这份法案能在接下来数周内向国会山进军。
白宫的主题周活动一直要进行到8月份。尽管费雷不愿具体说明各个主题周会宣传哪些政策，但她说，“美国英雄”周将于7月24日开幕，“美国梦”周将于7月31日开幕。
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