特朗普儿子女婿将就“通俄门”作证

德媒称，随着人们对小唐纳德·特朗普和保罗·马纳福特去年与一位俄罗斯律师的会晤继续产生种种疑问，美国一个参议院委员会说，小特朗普和马纳福特已定于下周在该委员会的听证会上作证。
据德新社7月19日报道称，参议院司法委员会宣布，特朗普总统的儿子和他的前竞选总管将与其他目击者一起在26日的听证会上作证。
与此同时，美国媒体报道说，特朗普的女婿兼顾问贾里德·库什纳按计划将于7月24日在参议院情报特别委员会作证。
司法委员会正在调查俄罗斯企图插手去年的美国总统大选一事。上周，小特朗普和马纳福特与俄罗斯律师纳塔利娅·韦肖尔尼茨卡亚2016年6月的会晤被曝光后，两人成为调查的焦点。
据《纽约时报》报道，在该报7月19日采访特朗普时，对俄罗斯的调查也是“这次对话的主要内容”。特朗普说，司法部长杰夫·塞申斯被取消参与调查的资格是“非常不公平的”。
据俄罗斯国家媒体的报道，韦肖尔尼茨卡亚已经表示准备向国会说明情况，此前几天人们纷纷猜测，她与小特朗普之间的会晤是以她可以提供有关对特朗普的竞选对手希拉里·克林顿不利的情报为理由而同意的。
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