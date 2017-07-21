俄将数字经济列入发展战略 鼓励人工智能技术开发

俄媒称，数字经济被列入俄罗斯2025年前的主要战略发展方向目录。俄总统普京签署的战略发展和优先项目委员会会议纪要提到了这一点。
据塔斯社7月19日报道，会议纪要指出，将数字经济列入俄罗斯联邦2018-2025年主要战略发展方向目录。此次会议通过了数字经济规划的主要条例。普京责成政府在7月30日前拟定和批准这一文件。
会议纪要还表示，在数字经济规划的目标和任务中，必须特别关注消费者权益，“途径是通过与各组织、国家机构和其他数字经济主体的协作和数字技术的运用，完善法律保障体系和落实消费者权益保护措施”。
此外，最终版数字经济发展规划应当考虑到扶持关键数字技术的开发，包括人工智能、分布式注册、机器人技术、量子计算等，发展信息-远距离通信和计算基础设施，实行财政鼓励措施。规划还应保障国家机构和大型组织在信息-远距离通信技术领域的合作，“以便在发展数字经济的条件下，为保障信息安全创造条件和提供实际解决方案”。
普京责成在8月15日前成立隶属政府信息技术运用委员会的数字经济分委员会，以便提高生活质量和改善开展相关经济活动的条件。该分委员会负责具体指挥数字经济规划的落实。
普京责成政府在10月31日前明确和核准数字经济规划措施财政拨款的渠道和数额。会议纪要补充说，要进行这项工作，必须兼顾2018年以及2019-2020年联邦预算草案的制定情况。
数字经济规划草案规定，到2025年，俄罗斯97%的家庭都有100兆带宽的网络接入口，全国所有超过100万人口的城市都铺设好5G网络。
到2025年，俄罗斯将新增10家高技术企业和10个为主要经济部门服务的数字平台，每年将有超过10万名IT专业学生从高校毕业。
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