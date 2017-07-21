《悟空传》火爆中国银幕 击败好莱坞大片统领票房

美媒称，电影《悟空传》7月13日开始上映，周末统领中国票房。据艺恩网说，迄今为止这部影片已经斩获6040万美元的票房，超过了《神偷奶爸3》和《变形金刚5：最后的骑士》等影片在同样的时间内创造的票房。这部动作/奇幻电影由香港导演郭子健执导，改编自一部讲述孙悟空成为齐天大圣之前的故事的网络小说。
据美国“临界点”网站7月19日报道，这部小说2000年开始在网上发表，作者曾雨，笔名今何在。小说一经发表便大受欢迎。2001年，这部小说的编辑温京华在接受媒体采访时说，尽管今何在的句子并不完美，没有精雕细琢，而且他也没有像大多数作者那样接受过语言运用方面的专业训练，但年轻人喜欢他的风格。他们喜欢这种网络化的语言，而且其中所表达出的思想与他们的内心世界也很接近。
报道称，在这部充满打斗场面的影片中，由彭于晏饰演的悟空不时上天入地。从预告片中可以一瞥其中的动作设计。
美猴王孙悟空最初是中国古典小说《西游记》中的一个角色，后来出现在各种小说、电影和游戏中，其中《英雄联盟》这款游戏中就有孙悟空这一角色。
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