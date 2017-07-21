中国建筑师在国际异军突起：已找到本土建筑语言

美媒称，世界年度室内设计大奖入围名单已经宣布，它汇聚了2017年度设计得最为出色的酒店、餐厅、写字楼和零售场所。不过尽管这些得到提名的设计来自全球各地，但有一个赢家却显而易见：中国。
美国有线电视新闻网网站7月20日报道，在78项入围决赛的设计中，有超过三分之一位于大中华地区，包括中国大陆19项、香港5项、台湾4项。这些被提名的设计中包括上海的一处联合办公空间、北京的一家极简主义漫画书店以及南方城市深圳一家时尚的日餐馆。在这一评奖计划的九大类别——包含了住宅、商用及公共空间等——中，每个类别都至少有一项中国的室内设计入围。
报道称，在2011年首届世界年度室内设计大奖评选时，入围决赛的中国设计项目还不到10%，而且所有这些项目都位于上海。短短6年之后，对于国际设计圈来说不那么熟悉的城市——如合肥和保定——如今也出现在了入围名单上。
在本年度的“酒吧与餐厅”类别中，获提名的设计项目有一半位于大中华地区，其中包括北京Office AIO设计事务所设计的咖啡馆兼旅店。据该事务所的联合创始人蒂姆·关（音）称，这一入围名单反映出在中国人们对设计的态度正在发生变化。
报道称，中国在这一评奖活动中日益突出的表现，在一定程度上是组织者致力于把触角伸向世界更多角落的结果。但是据世界室内设计节的项目总监保罗·芬奇称，这也是对不断变化的室内设计市场的反映。他在接受电话采访时说：“中国的建筑界眼下交上了好运。当我们刚开始此项评奖活动时，来自中国的参赛项目更有可能出自恰好被委托在上海、北京或深圳从事建筑设计的国际设计机构。”
他说：“但是这种情况正在开始改变。中国本地设计机构的数量有了增加，中国建筑师正在开始找到自己的声音。一方面，现在有中国的设计机构在从事大型购物中心和商用大楼的设计，就像世界任何地方的任何商用建筑师一样。另一方面，出现了像（普利兹克建筑奖获得者）王澍这样的设计师，他们认为存在一种等待脱颖而出的中国本土建筑语言，它并非历史风格的复制，但肯定与历史风格有着千丝万缕的关系。”
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