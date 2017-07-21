美军租用特朗普大楼引猜疑：月租高达13万美元

英国《独立报》网站7月19日报道称，美国军方与纽约市的特朗普大楼有一份租约，以每月13万美元的价格租赁该大楼的一处空间。总统特朗普在这座大楼里有一处住宅，但自从担任总统以来还没有住过一个晚上。
《华尔街日报》获得的租赁文件显示，租期从2017年4月11日至2018年9月30日，租用空间为3475平方英尺（约合323平方米），租金总额为239万美元，堪称曼哈顿地区租金最高的物业之一。
除了其他事务外，白宫军事办公室还负责保管含有核武器发射密码的公文包，后者必须须臾不离总统左右。
政府服务局是负责管理联邦政府办公空间租赁的机构。该局表示，特朗普大楼的这个空间实际上是由个人所有，此人与特朗普集团没有关系。但是，该人的姓名已经从政府服务局的文件中删去，因此尚未得到确认。如果这是真的，这意味着租金可能不会直接给特朗普带来好处。
尽管遭到民主党人的反对，但五角大楼还是签署了租约。国会议员杰姬·斯派尔写信给国防部长马蒂斯说，她“担心总统会从这笔交易中获利，牺牲国防部——归根结底是纳税人——的利益”。
五角大楼在写给斯派尔的回信中说，租约条款“只与业主的代表”进行了讨论。他们不认为特朗普个人会从中受益。
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