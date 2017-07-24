特朗普命人找茬撕毁伊核协议

继本周与国务卿雷克斯•蒂勒森举行了争论不休的会晤之后，特朗普总统指示一批他信得过的白宫工作人员，要求他们在下一阶段90天重审伊朗核协议期间为拒绝批准此协议找到可能的理由。此举意在为特朗普提供他认为国务院未能提供的选项：宣布德黑兰未遵守这项存有争议的协议。”
一名接近白宫的消息人士告诉本刊记者：“总统向白宫工作人员下达了任务：为10月份结束的90天重审协议之后可能取消协议做好准备——这是他之前交给蒂勒森国务卿和国务院的任务。”
18日，特朗普将这项新任务交给了一批白宫工作人员，他们现在的任务就是确保接下来90天的重审工作不再重现。上述消息人士说：“总统这是在告诉白宫，他希望90天后能够取消认证，而他们的任务就是让他可以这样做。”
本刊记者与三位相关消息人士进行了沟通，他们或被邀请参加此次新任务，或是总统相关决定的知情者。三人都认为新的审核任务是要绕开国务院，因为总统觉得国务院未提供其他选项，是逼他批准核协议。
在此次特朗普的决定出台之前，白宫和国务院就如何处理伊朗核协议已有数月不和。特朗普还是总统候选人的时候就反对此协议。政府在4月份需要决定是否认定伊朗遵守了协议时就陷入过类似的分歧。美国必须每90天宣布一次伊朗是否遵守了协议以及已取消的制裁是否应保持解除状态。
【法新社德黑兰7、月22日电】伊朗周六拒绝了白宫提出的释放被监禁在伊斯兰共和国的美国人的要求，并且解释说当局控制不了司法权。
伊朗外交部发言人巴赫拉姆•卡西米称，“和在任何其他国家一样，司法权、法庭和法官都完全是独立的”。白宫周五敦促德黑兰尽快将被监禁在伊朗的美国人送回国，否则将会遭受新制裁。
这一警告出现在华盛顿和德黑兰关系紧张的情况下，因为就在几天前，特朗普宣布不拒绝2015年7月的核协议，但要对伊朗实行新的一系列制裁。
美国政府在一份公报中表示，“特朗普总统准备让伊朗遭受新的且严重的后果，除非所有受到不公正监禁的美国公民获释归国”。
伊朗外交部发言人谴责这是一份“干预主义且具威胁性的公报”，并且称“这不会对司法机构审判和惩罚那些侵犯国家法律和危害国家安全的人的意愿和决心有任何影响”。
【路透社贝鲁特7月22日电】伊朗今天要求美国释放关押在美国的伊朗人。一天前，美国总统特朗普曾呼吁伊朗释放三名美国公民。
据伊朗学生通讯社报道，伊朗外交部发言人卡西米说：“美国应该迅速释放关押在美国的伊朗人。”特朗普21日敦促伊朗政府让10多年前在伊朗失踪的前美国执法人员罗伯特•莱文森回国，并释放商人西亚马克•纳马齐及其父亲巴凯尔，两人都因为被控从事间谍活动而被伊朗关押。特朗普警告说，如果伊朗不将这三人释放，将面临“新的且严重的”后果。
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