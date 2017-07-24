美国会力推制裁俄伊朝新协议 欧盟反对美单方面行动

美国国会中的民主党主要人物周六说，共和党人和民主党人就一项允许对俄罗斯、伊朗和朝鲜实施新制裁的法案达成一致，这项法案将限制特朗普试图取消对莫斯科制裁的任何努力。
据众议院多数党领袖凯文•麦卡锡的办公室说，众议院将在下周二就有关制裁俄罗斯、伊朗、朝鲜的一揽子法案进行表决。麦卡锡在周六的一份声明中说，这项法案将“让它们对自己的危险行为负责”。
根据这项法案，特朗普如果提出采取任何将“极大改变”美国对俄外交政策的行动，就必须向国会提交报告，其中包括取消对俄制裁或者归还马里兰和纽约的外交机构房产等问题。前总统奥巴马曾在去年12月下令使俄罗斯腾出这些房产。
国会将有至少30天时间举行听证会，然后投票决定支持还是否决特朗普提议的变动。许多议员希望这项法案将向特朗普传递出保持对俄强硬立场的信号。
共和党人和民主党人希望通过这项法案惩罚俄罗斯2014年吞并克里米亚以及2016年插手美国总统大选的举动。众议院民主党领袖南希•佩洛西说，俄罗斯在2016年美国大选中和在欧洲的“令人愤慨和难以接受”的所作所为“要求我们尽快实施有力的法律制裁”。
美国国会两党领袖就俄罗斯干涉2016年美国总统大选达成一项新的制裁俄罗斯的协议，同时还限制总统特朗普放宽对莫斯科的制裁。
众议院定于下周二对这项法案进行表决，法案包括对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁。该法案的表决被认为是进入加速程序，需要三分之二多数通过，这也就意味着一旦通过将确保总统无法否决。
通过这项法案很有可能在国会8月休会前完成。然而，白宫对法案中涉及制裁俄罗斯的一个关键部分提出反对。该部分条款要求，如果特朗普试图缓解或终止对莫斯科的制裁，国会就必须进行审核。
国会两党议员要求加入这一条款是因为特朗普一直希望缓和与俄罗斯总统普京的关系。
【俄新社莫斯科7月22曰电】克里姆林宫对美国制裁俄罗斯和伊朗的法案表示不满。在回答记者有关克宫如何评价这部法案的问题时，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说：“极为不满。”
美国国会网站上公布了国会两院协商起草的有关制裁俄罗斯和伊朗的法案全文。尽管美国商界请求对部分条文进行修改，但法案仍然保留了涉及能源领域的原有条款，其中包括反对北流天然气管道二线项目的内容。
【德国新闻电视频道网站7月23曰报道】美国国会计划加强对俄罗斯的经济制裁，但遭到欧盟反对。欧盟委员会警告美国不要单方面加强制裁。它说，这样的举措可能会对欧洲经济，特别是欧洲能源供应造成不希望看到的深远影响，因此惩罚措施应当像迄今所做的那样协调进行，以加强其效力并避免对伙伴国造成不良影响。
欧盟委员会此举是对美国国会推进在休会前通过制裁法案的反应。美国国会希望对所谓的俄罗斯干预大选、吞并克里米亚半岛以及在叙利亚内战中支持巴沙尔•阿萨德政府进行惩罚。
但是德国政府担心，制裁会被用来将俄罗斯天然气挤出欧洲市场，从而有利于美国。此外，希望参与北流天然气管道二线建设的巴斯夫和意昂能源集团等企业可能会因此而承受压力。
欧盟委员会则担心，这会令其在欧盟内部为该管道争取一致的努力变得更加困难。波兰等国反对这项将天然气从俄罗斯输送到德国的管道计划。
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