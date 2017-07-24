马克龙支持率明显下滑

据法国Ifop市场调查公司为《星期日报》所做的民调显示，马克龙总统7月的支持率明显下降，满意度为54%，与6月相比下降了10个百分点。
菲利普总理的支持率下降了8个百分点，从6月的64%降至7月的56%。关于马克龙总统，47%的受访者表示“还算满意”(6月为54%), 7%的人表示“很满意”(6月为10%)。同时，不满意的受访者从6月的35%上升到7月的43%，他们分为“很不满意”(6月为12% , 7月为15%)和“不太满意”（从23%升至28%)两部分人群。3%的受访者没有表态，而上个月的这个比例为1% 。
关于菲利普总理，52%的受访者表示“还算满意”(6月为59%)，4%的人表示“很满意”(-1%)。在不满意的人群中，27%表示“不太满意”(+3%)，10%表示“很不满意”(+2%)。受访者没有表态的比例从4%升至7%。
【中央社巴黎7月23曰电】民调显示，法国新总统马克龙支持率过去一个月来锐减10个百分点，降至54%。
尽管马克龙在世界舞台上起步强劲，在国民议会赢得绝对多数，他上任近3个月以来并非完全一帆风顺。马克龙删减军事预算的措施引发争议，导致受到高度推崇的三军参谋长辞职，对手与媒体因此广泛批评他手段过于强硬。
39岁的他也支持一项收紧法国安全法律的争议法案，一些权利团体认为其中数项措施相当严苛。马克龙在国民议会的绝对多数也引起关注，对手与多家报刊都对总统集大权于一身表达担忧。
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