中国无人便利店如火如荼 引领行业全球发展

西媒称，就在亚马逊公司等美国企业依然停留在试验阶段的时候，中国已经有数家企业将无人便利店带进了消费者的现实生活，并大有继续扩张的趋势。
据西班牙《发展报》网站7月1日报道，虽然比数月前亚马逊推出的无人便利店“Amazon Go”的规模要小一些，但是中国企业对这种无人便利店在全国的发展前景充满信心。顾客进店购物后，通过手机应用程序就可以完成支付。
报道称，运营“缤果盒子”无人便利店的中国中山市宾哥网络科技有限公司负责人表示，顾客喜欢创新，而且无人便利店中的商品更加物美价廉，因为这种商店节省了人力成本。
早在一年前该公司就在其大本营中山市拥有了6家“缤果盒子”无人便利店，数周前又在上海开设了两家。据消息人士称，该公司计划在今年9月前开设200家以上“缤果盒子”。
报道称，顾名思义，“缤果盒子”就像一个巨大的玻璃盒子，占地面积约为18平方米。顾客在进入店铺时必须扫一个二维码，在顾客进入店铺后，大门随即就会紧紧关上。但是，店铺的每个角落都设置了监控摄像头，以防出现有人买东西不结账的情况。
顾客挑选好商品后直接放到收银台即可，接下来的一系列工作都可以交给全智能商品识别系统，最后顾客只需使用支付宝或者微信等应用程序付款就可以带着商品潇洒走人，顾客完成支付后走到门口，大门就会自动开启。逃单行为会招致警报大作，假如有人想带着未结账的商品紧跟在前一个顾客身后逃离店铺，监控摄像头就会捕捉到逃单者的画面，并向其手机发送警告，要求其尽快支付货款。
由于首次扫码开门前需要注册验证，而顾客在注册时必须提供很多个人信息，因此大多数人为了维护个人名誉不会贸然逃单。
报道称，该公司并非中国唯一致力于推广无人便利店这种新颖零售模式的企业，很多类似的企业都在发展初期募集到了大量资金。例如，佛山市创商汇电子商务有限公司计划在未来6个月内开设30至50家无人便利店——F5未来商店。除了货架，这种无人便利店还将设有一张能够通过机械臂自动清洁的餐桌。
就在中国的无人便利店如火如荼地发展起来的同时，美国却是另一番景象。虽然亚马逊去年年底推出了“Amazon Go”，但最终却因运营问题不得不搁浅。
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