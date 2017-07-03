中国电影票房增速放缓 好莱坞欲趁机多分一杯羹

美媒称，中国电影票房表现仍显低迷，在好莱坞准备增加在中国院线上映的影片数量之际，这种趋势显得更为突出。
据美国《华尔街日报》网站7月1日报道，根据北京电影调研公司艺恩网的数据，截至今年6月，预计中国院线累计收入为250亿元人民币。与去年同期相比仅温和增长2%。这延续了自2016年开始的缓慢增长趋势。去年，中国电影票房收入同比增长3.7%。而在此前的5年里，中国电影票房收入年均增长34%。
报道称，今年的不利因素之一是缺少国产华语大片，在主要大城市以外，国产华语大片是吸引观众走进影院的重要因素。娱乐数据服务商艾漫数据的王贝（音）说：“国内观众越来越挑剔，他们要求国产影片有更高的品质。过去几年国产烂片耗尽了国内观众的观影热情，重新建立他们对国产影片的信心需要时间。”
分析人士说，另一个拖累票房的因素是网络视频的兴起。根据易观国际集团的数据，目前约有8000万中国消费者付费观看网络视频，较一年前增长近32%。
今年以来票房表现最好的中国影片是由成龙主演的《功夫瑜伽》，票房收入近18亿元。而去年的中国影片《美人鱼》票房收入几乎是《功夫瑜伽》的两倍，达到近34亿元。
报道称，中国电影票房的一个亮点是以《速度与激情8》为首的好莱坞影片，由环球影业出品的《速度与激情8》在中国的票房收入达到近27亿元。
一名知情人士透露，经过数年的高速增长，中国电影票房增速骤降，说明中国电影市场可能已接近峰值。在中美就2012年签署的美国影片进入中国市场的相关协议重新谈判之际，这种趋势让好莱坞制片公司有了紧迫感。
这名知情人士说：“我们只有这一次机会，所以我们需要尽可能多地争取利益，包括提高收入分成，更好地安排上映日期。目前没有其他的行业增长点，从中国市场获得更多收入仍能带来改变。”
根据现有的协议，中国每年允许院线发行至少34部好莱坞影片，制片公司可以获得25%的电影票房收入，这项规定不适用于以固定价格出售了院线发行权的影片。美国贸易代表办公室正在代表美国制片公司与中国有关部门进行谈判，双方将于2018年初签署新的5年协议。
上述知情人士表示，美国电影协会已要求贸易代表寻求让中国在以下方面作出妥协，包括将中国每年进口美国影片的配额增加至少20部，允许制片公司获得大约40%的票房收入。在美国，制片公司可以获得卖座大片大约60%的票房收入。
报道称，美国贸易代表办公室还希望取消保护期。保护期指的是，发行影片数量最多的中国电影集团在观影高峰期（例如国庆假日）要求院线优先上映中国国产影片。此外，美国电影协会还希望提前更长时间公布影片的上映日期。目前，中国政府经常在影片上映前4至6周才通知制片公司，这样就限制了制片公司策划市场宣传的能力。
今年以来，进口影片对中国电影票房收入的贡献率达到61%，为2012年以来的最高水平。去年，国产影片对中国电影票房收入的贡献率略高于50%。
报道称，总体而言，今年上半年在中国上映的57部外国影片的票房收入总和为153.8亿元，去年同期上映的43部外国影片的票房收入总和是115.9亿元。
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