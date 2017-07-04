微信支付在日本受欢迎

随着日本商家对微信支付热情不断高涨，中国腾讯集团旗下微信支付日前在日本东京举办首场微信支付境外开放大会，并发布名为“WEPlan”的跨境支付产品智慧方案。
这项方案旨在降低对境外商户及服务商的门槛，并向他们提供技术及营销等多方面支持。日本大丸松坂屋百货店、羽田机场等多家引入微信支付的商家及机构代表参会。羽田机场常务执行董事藤野威表示，该机场免税店微信支付导入率已达75%。
日本百货连锁店“堂吉诃德”东京涩谷本店3日也举行剪彩仪式，正式引入微信支付。“堂吉诃德”株式会社东日本营业本部部长竹内三善表示，至此该连锁店旗下已有37家店铺接入微信支付，包括3家旗舰店。公司希望通过为中国游客提供支付便利和利用微信公众号提供资讯服务等，吸引更多客源。
微信支付海外运营负责人殷洁表示，中国在“无现金化”和移动支付方面已走在世界前列。微信支付希望跟随中国游客的脚步，帮助境外商户不断提升商业服务能力，为国人提供更好出行体验。
据介绍，目前微信支付已登陆十多个国家及地区，覆盖逾13万家境外商户，支持10余种外币直接结算。
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