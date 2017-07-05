休闲度假供需两侧升级　中国居民迎来暑期出游热潮

随着各高校、中小学校陆续放假，暑期旅行进入旺季。中国居民对休闲旅行不断提升的物质和精神需求，以及旅游业内推进的供给侧改革，正共同推升今年暑期旅游迎来“热潮”。
“亲子游”“毕业游”旺盛 机票折扣助推出行热潮
一家知名旅行网数据显示，上海、北京、广州、成都、深圳是排名前五的境内热门目的地城市，昆明、三亚、西安等有着独特自然人文景观的城市也位列前十。东京、曼谷、普吉岛、伦敦、洛杉矶、巴黎等境外目的地颇受国内居民欢迎。
而从酒店预订情况来看，携程旅游事业部CMO施聿耑介绍，境内酒店中1张大床加1张小床的亲子房型最受欢迎，入住这类房型的人占将近7成。
“家庭游客更愿意入住高星级酒店，他们比较看重优质体验及儿童设施。同时，入住亲子酒店的旅客多以境内城市作为目的地，境内游占这类游客出游比例约为63%。”他说。
在另一家旅游网平台上预订旅游产品的群体中，“毕业游”“亲子游”是今夏出行最热的主题：１2-22岁的学生群体占订单比近3成，携带2-12岁儿童的家庭游客占比达到５成以上。
业内人士预计，今年暑期国内水上乐园、漂流等玩水景区将广受欢迎。上海迪士尼乐园、北京欢乐谷、武汉海昌极地海洋公园等主题乐园，上海玛雅海滩水公园、广州长隆水上乐园、重庆海昌加勒比海水世界等水上乐园，在夏季最受欢迎。
相关数据显示，今年夏季，境内外机票折扣力度较大：其中，“上海－名古屋”航线跌幅最大，整个７月的平均降幅在３成左右；同时，国内城市飞往悉尼、旧金山、曼谷等境外热门目的地的航线价格出现下跌；境内一些经停二、三线城市的航线价格也有所折扣。交通价格相对合算，进一步提升了相关旅游目的地热度。
“红色旅游”延续火爆 年轻人渐成中坚力量
进入七月，前往北京、南京、武汉、长沙、遵义、延安等红色资源丰富的目的地出行人次明显增多：相关数据显示，7-12岁儿童旅客数量的增长幅度最为明显，这一年龄层的孩子多由父母陪同出行；13-18岁的学生旅客结伴参观红色经典旅游目的地的比例不断上升。
具体来看，韶山毛泽东故居和纪念馆、嘉兴市南湖风景名胜区、绍兴市鲁迅故居及纪念馆、中国人民革命军事博物馆、上海中共“一大”会址、南京大屠杀遇难同胞纪念馆等，都是国内游客最希望带着孩子们去旅游参观的地方。
近日，上海市旅游局发布了“红色档案”“复兴之路”“激荡文学”“岁月如歌”“开天辟地”等5条红色线路。中共“一大”会址纪念馆、中共“四大”纪念馆、国歌展示馆、陈云纪念馆、钱学森图书馆等场馆都推出了相关展览；经过改建的中共“二大”会址纪念馆也将于7月全新亮相。
相关数据还显示，“红色出境游”亦渐渐升温：马克思的故乡特里尔等地，为更多的中国游客关注。
带着孩子们“忆苦思甜”成为越来越多父母的选择。一家旅游网日前发布的报告显示，今年１－6月，其平台国内红色旅游的出游人次同比增长2.97倍。西安、延安、北京、南京、绍兴、甘孜、湘潭、上海等地均是“红色旅游”的热门出发地或目的地城市。
同时，“红色旅游”游客平均年龄为35岁，“00后及10后”“90后”“80后”“70后”“60后”分别占比为13.8%、12.7%、24.2%、20.1%、17.3%，显示年轻人正成为“红色旅游”的中坚力量。
消费升级行业反思促团队游“逆袭”
日益发达的通讯技术及社交媒体的广泛应用使得自由行游客出行更为便捷，再加上近年来一些“零负团费”“强制买卖”等负面消息的困扰，跟团游似乎正在遭遇“瓶颈期”。不过，多家旅行社数据显示，今年暑期团队游亦较为火爆。
“懒人经济”就是推动跟团游“逆袭”的原因之一。
一些注重旅游品质的年轻人，懒得做攻略、定行程，甚至到了旅游目的地就愿意“宅”在度假村或者酒店，这就使得涵盖高星级酒店、高端民宿等的线路产品受青睐。一家旅游网的数据显示，跟团游用户中年轻人的比例与去年同比增长60%；在前往偏远地区、出境目的地的长线行程中，消费者更偏好选择跟团游；游客对产品价格的敏感度下降，80%游客更关注跟团游的品质。
而2016年携程跟团游在线交易规模超过100亿元，今年预计有望达到200亿元的新纪录。
业内人士认为，近年来旅游行业在不断反思“低价低质”竞争所带来的恶果，一些供应商提供酒店、交通等标准化产品时相应提升标准，并适时推出一些“臻品”路线，在餐饮、历史人文体验等方面提供更丰富的选择，从而为跟团游打开了新的市场空间。
“为适应中国消费者不断升级的需求，旅游行业推出各种形式、内容、主题的旅游产品。旅游成为中国经济的‘必需品’，这正是供给侧改革的一个例证。”上海财经大学旅游管理系教授何建民评价。
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