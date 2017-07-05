默克尔应抓住G20成为“气候领袖”

题为《G20前瞻：气候这张牌，默克尔该怎么打？》的文章称，在本周举行的G20峰会中，德国总理默克尔有望就控制气候变化的问题通过一份有意义的、特朗普完全同意的20国公报。
约翰·J·柯顿是二十国集团（G20）研究小组创始人兼联席主任，他在接受清洁能源电讯（德国一家以报道清洁能源为主体业务的独立新闻机构——本网注）记者采访时表示，本周在汉堡举行的G20峰会上，德国总理默克尔将与全球各大经济体领导人进行艰难的谈判，她仍有希望在推动气候保护方面取得实质性进展。G20研究小组网罗全球各地的学者、学生和专家，专注于研究G20领导人的工作。
不必纠结一纸协定
记者问：北约和七国集团（G7）峰会之后，默克尔总理表示对谈判很失望，说欧洲必须把命运掌握在自己手里。美国总统特朗普是否正在凭借一己之力改变国际政治、外交尤其是G20进程的运作方式？
约翰·柯顿答：他当然是第二次世界大战结束以来，我们见过的最捉摸不定、最缺乏经验，因此也是最不可靠的美国总统。汉堡峰会也因此成为历届G20峰会中最大的一次新挑战。特朗普一直都对气候变化背后的科学存有疑问，这是另一个令人头疼的问题，不仅引发了他和默克尔之间的分歧，也让其他与会国陷入冲突。
问：现在美国已经决定退出巴黎协定，德国还能希望在这次峰会上取得什么成果？
答：默克尔若能相机行事，就能取得很多成果。让我们面对现实：巴黎协定本来就不是重点。汉堡峰会需要做的，也是特朗普政府在国内没有做到的，即使在他退出巴黎协定之前也没能做到的，就是采取具体措施，包括监管措施，切实抗击和控制气候变化。
所以，如果默克尔在汉堡峰会上可以专注于推动各国就一系列具体的气候控制措施达成一致，那她能取得很多成果。例如能源效率、改进清洁能源技术、建设清洁的基础设施等，甚至是应对有毒碳污染物的具体行动亦或是加强对重型卡车排放的监管。
如果汉堡峰会能够提到碳定价方案的存在和利用它的可能性——这些将会是非常有用的进展。其中最主要的是最终同意执行G20领导人多年前的一致承诺：结束化石燃料补贴，再加上一件他们到目前还没能做到的事情，那就是脱离害人的煤炭。
措施有望达成一致
问：这对最终公报而言意味着什么？美国是否会像在G7国家环境部长会议上那样，再次在气候会谈中被写入脚注？会出现19比1的结果吗？气候问题会不会被彻底放弃？
答：我还是乐观地认为这次会就控制气候变化的实际措施通过一份有意义的、特朗普完全同意的20国公报。特朗普政府完全能够注意到气候变化的存在，知道气候变化在广义上是对美国国家安全的威胁。
20国有办法就能源效率、清洁技术、清洁基础设施建设达成一致，但一些领导人——马克龙和默克尔本人——可能需要就巴黎协定说几句，其他多位G20领导人可能会临时加入声明。要知道，默克尔还面临着今年秋天的大选，她也清楚，只有11%的德国选民相信特朗普会在国际事务上作出正确的选择，所以她得照顾另外90%选民的观点。
问：他们可能找到独立于巴黎协定的解决方法吗？默克尔近期的公开言论已经明显表明她将支持该协定及其执行，峰会主席可能单独发表声明表明这一立场吗？
答：这是一种办法，但回顾过去的G7和G20峰会，你会发现类似“我们这些就核能价值达成一致的国家希望扩张核能”等说法的提出。这里面就不包括德国，因为德国没和他们达成一致，但这是与会国发表的集体声明。
放弃美国为时过早
问：从更广泛的角度看，您认为德国在未来国际气候政策中，不仅仅是在G20内部，会扮演怎样的角色？特朗普政府的气候立场是否为德国提供了新机会，站出来填补美国留下的空缺？
答：是的，德国必须成为控制全球气候变化的领袖。这里有两件事需要做，一是让所有G20领导人和非G20领导人表示“我们依然全心全意致力于巴黎协定”，要求他们言行一致，按承诺采取具体措施投入资金。他们还要提高自己的自主贡献以解决特朗普不作为引发的问题。就现在，马上做，就算特朗普也加入了，各国也需采取额外的措施来解决现实世界中的实际问题。
德国必须做的第二件事，是在气候变化带来的极端天气事件、海平面上升、热浪和干旱肆虐美国，摧毁美国大部分经济和国家安全基础设施之前，与其行政部门和白宫接洽，帮助总统特朗普和他的幕僚恢复理智。现在放弃美国的行政部门还为时过早，因为除非他们回来，并且尽快加入行动，不然我们没法真正解决气候变化问题。
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