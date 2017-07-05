推动世界经济行稳致远的共同愿望——写在G20汉堡峰会开幕前夕

从去年秋天的杭州，到今年夏日的汉堡，二十国集团峰会跨越大陆，再次临近。虽然多国政府更迭，成员诉求有所变化，但世界经济行稳致远，一直是二十国集团不变的使命和共同的愿望。
希望呵护脆弱复苏
世界经济行稳致远，信心始于持续复苏。
今年以来，世界经济捷报频传：制造业和贸易领域久违的周期性复苏在多国上演，金融市场日渐活跃，各地商业信心屡创新高，经济增长提速，国际机构看多情绪高涨。
据国际货币基金组织最新预测，世界经济今年将增长3.5%，明年增长3.6%，均高于上次预测。世界银行6月发布的《全球经济展望》预计，世界经济今年增速为2.7%，明后两年都进一步升至2.9%，均高于去年的2.4%。
世界经济复苏似乎已上正轨。然而，柏林世界经济研究所宏观经济部主任克里斯蒂安·德雷格指出，世界经济复苏基础并不稳固，当前增速仍低于金融危机前水平，而贸易保护主义抬头、多国生产率难以提高、收入差距加大等诸多“逆风”随形。
国际货币基金组织认为，世界经济发展不平衡现象明显，部分国家转向内向型经济政策，甚至出现贸易保护主义倾向，全球经济增长面临重大挑战。
世界银行也提醒，尽管近期全球金融条件仍有利于经济增长，但美国等发达国家如果加快收紧货币政策，将有可能引发全球金融市场动荡。
呵护世界经济久违的复苏势头，成为各界对汉堡峰会的共同希望。德国智库德国发展研究院院长迪尔克·梅斯纳期待，汉堡峰会能让二十国集团向全新、广泛、稳定的集团迈出重要一步，以保证世界经济增长的持续性和包容性。
国际货币基金组织总裁拉加德也呼吁，各国经济政策重点应放在支持增长、提高生产率上，并致力于在多边框架下加强跨境合作。
期待力推结构改革
世界经济行稳致远，动力源于结构性改革。
在刚结束的金砖国家财长和央行行长会议上，五国一致承诺携手深化结构性改革，挖掘新经济增长点，共同应对发展困局。
结构性改革不仅是金砖国家共识，如今世界经济增长面临的诸多难题都能从中找到答案。
结构性问题不但制约各国经济增长，也引发贸易保护主义风险。国际货币基金组织首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德说，2008年全球金融危机后，发达国家经济复苏缓慢，再加上劳动力市场结构被破坏，部分国家出现了零和博弈的政策倾向，这将损害国际贸易伙伴关系以及更广泛的多边合作。
去年，二十国集团领导人在杭州峰会达成的重要成果之一就是深化结构性改革议程。峰会首次制定了结构性改革优先领域、指导原则以及指标体系，包括9大优先领域和48条指导原则。
经济合作与发展组织近期向有关国家政府提交的首份《G20深化结构性改革议程进展的技术性评估报告》认为，当前的改革力度较金融危机爆发时有所减弱，与此同时，税收结构和公共支出效率改革普遍滞后。
梅斯纳呼吁，汉堡峰会应该向外界传达坚定的多边主义信号，坚决支持全球合作，推动各项改革议程。
国际货币基金组织建议，为确保世界经济复苏动力，各国应采取措施促进需求，通过结构性改革及适当的财政政策，提高生产率、增加劳动力供给和促进投资；升级公共基础设施，并为低收入者提供支持。
呼吁捍卫自由贸易
世界经济行稳致远，基础在于自由贸易。
经济学界一致认为，自二战结束以来，全球化一直是推动世界经济增长的重要力量，自由贸易让各国受益、让许多人摆脱贫困。
然而，当前“逆全球化”思潮抬头，全球化正面临诸多挑战。
英国皇家国际问题研究所主任罗宾·尼布利特曾指出，英美这两个曾经的自由经济秩序的力推者在深化自由经济秩序的进程中都选择后退一步。一个选择“脱欧”，后退自保；一个奉行“美国优先”，对多边贸易协定兴味索然。英美对自由贸易和全球化的主导力不断下降。
“金砖之父”吉姆·奥尼尔说，全球化并非零和博弈，世界贸易对整个世界及全球人口都有益。捍卫全球化和自由贸易成为各界对汉堡峰会的热切期待。
汉堡峰会的主办国德国总理默克尔曾多次表示，汉堡峰会将致力于达成一个全球制度框架，以充分利用全球化带来的机遇，并限制全球化的风险，让全球化惠及更多人。默克尔及多位德国政府官员反复重申反对贸易保护主义的主张，和捍卫自由贸易的决心。
世界经济复苏形势喜忧参半，作为全球经济治理的重要平台，二十国集团重任在肩。为长期增长挖掘活力之源，为结构性改革指明方向，为全球化和自由贸易发出共同呼声……这个7月，世界期待汉堡峰会的强音。
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