马克龙要“深刻改革”法政治制度

国家元首希望引入一定程度的比例代表制，减少议员数量。每年他都将召集议会联席会议，向全体议员汇报工作进展。向议员发表讲话的时间里，马克龙重新找回了总统竞选期间的活力。不过凡尔赛宫内的会场比竞选集会要庄严得多。爱丽舍宫主人没少提及他当选后“进行坚决、深刻改革的义务”。
本次两院联席会议的召开是上周宣布的，其目标是确定新五年任期的方向。马克龙在两院联席会议上的讲话有一个危险：不能与总理爱德华•菲利普将要对新一届国民议会发表的关于整体政策的讲话内容雷同。所以，马克龙的讲话注意不谈改革，这是他的一个强有力竞选题材，因为迫切需要重新缔结法国民众与体制之间的联系。
马克龙划定了一个雄心勃勃的区域，包括将众议员和参议员的总人数减少三分之一，对议会工作进行深刻改革，引入一定程度的比例代表制，加强最高司法委员会的职能以及实施新的请愿法等。马克龙还确定了一个期限。“我希望我刚刚叙述的、我们的体制迫切需要的所有深刻改革能够在一年内完成。”他对与会的众议员和参议员说道。马克龙谈到了他任期内的大方针。首先是“强大的自由”——他提到了反恐斗争，并宣布在今年秋季取消紧急状态。其次是需要建设一个恢复博爱的“新法国”。
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