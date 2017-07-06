中国国企年内将完成改制 跨越“现代化里程碑”

外媒称，中国谋划已久的国有企业运营改革接近完成，这些企业的治理结构现代化进程将于今年完成。外媒评价称，中国对国有企业的改革即将跨越“现代化里程碑”。
据美国《华尔街日报》网站7月26日报道，根据中国国务院公布的一项方案，除金融和文化企业外，中央政府所拥有的大型企业在12月31日前都将改制为有限责任公司或股份有限公司。
报道称，中国国务院称，在这些国有企业中，约有90%已经完成这项结构调整。作为改革的一部分，各企业正在建立董事会，以作出重大决策，例如与选人用人和薪酬分配有关的决策。
报道称，央企改制方案的出台正值政府继续努力为中国国有企业注入活力，并通过合并等手段提高它们的竞争力。最近这轮重组的完成或将为采取进一步举措铺平道路。
报道称，惠誉国际信用评级有限公司的高级董事王颖称，这次改革是向着提高效率并改进国有企业内部控制的目标迈出的第一步。
另据俄罗斯《生意人报》网站7月26日援引路透社报道称，中国政府旗下的大型企业都将改制为按照公司法登记的有限责任公司或股份有限公司。中国政府试图通过此举来提升企业的经营效率。中国国务院办公厅宣布，目前，逾90%的中央企业各级子公司已完成公司制改制。但政府并未说明是否允许私人投资国企。
报道称，中国欲借改革重振央企，打造更大更强的跨行业巨头，以参与国际舞台的竞争。在改革框架内，还将关闭一些最缺乏竞争力的企业，并对某些央企的所有制结构进行优化。
报道称，此外，政府还希望加强中国共产党对大型央企的领导，防止国有资产在改制过程中流失。政府将保障员工的合法权益，确保改革的稳步推进。
报道称，改革的重点是董事会建设，将按现代企业制度，依照公司治理准则规范运营。同时，央企负责人的收入或将与公司利润及生产情况挂钩。
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