中国“海翼”可让美军“死在水里”

美国《新闻周刊》网站7月26日发表题为《有了新型水下无人机，中国军队可以让美国海军死在水里》的报道称，中国希望保卫它在亚太地区的领土主权不受美国侵略，而北京最新的海上工具能够以比以往更快的速度追踪五角大楼的潜艇。
美国《新闻周刊》援引新华社23日报道称，中国宣称向南中国海深处布放了12台无人机——被称作滑翔机，以搜集环境数据。报道把这种名为“海翼”的高技术滑翔机描述为效率更高、续航力更强和能耗更小的水下机器人，它能实时传输水下数据，这是连美国都还没有掌握的技术。这些科研装置没有装备武器，但可用来即时发现在中国提出主权声索的水域中航行的美国潜艇。
报道称，“海翼”滑翔机由中国科学院研发，据报道在今年3月的试验中打破了之前由美国创下的最大下潜深度的纪录。中国科学院称，海翼的最大下潜深度达到6329米，打破了美国之前保持的5170米的世界纪录。
美国《新闻周刊》称，中国军事媒体已经猜测，中国军队会将“海翼”用于军事用途。美国《新闻周刊》还援引美国《国家利益》双月刊称，“海翼”滑翔机能源消耗极小，水下噪声极低，（这个平台）可能对军事领域具有重大意义。
报道认为，“海翼”将给予中国在南中国海水下广泛的监视能力和实时监测敌方船只的能力。
美国《新闻周刊》称，美国总统特朗普已经批准防长马蒂斯提交的一项计划，扩大美国海军在有争议水域的势力。中国媒体称这将“造成地区军事形势恶化”，并敦促中国军队坚决反击和采取必要措施，捍卫中国领土和海洋权益。
报道称，今年早些时候，美国《大众机械》月刊详细介绍了中国的另一种水上无人机，它能够在距水面不到50厘米的高度上飞掠，由于地球微妙的曲率而不被舰船发现。据报道，由于飞行高度低而降低了风阻，这种反舰无人机的时速可达960公里，能在辽阔的海面上连续飞行1.5小时，航程1440公里。据信它还能携带900公斤炸药。
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