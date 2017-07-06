李彦宏乘百度无人驾驶车上五环 结果引来交警调查

今天上午的2017百度AI开发者大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏通过视频直播展示一段自己乘坐公司研发的无人驾驶汽车的情景，随后被网友指出无人车疑似实线并线违章，并质疑无人车上路是否合法。交管部门表示已就此展开调查。
秀了一把自家的高科技，没想到撞到了交警蜀黍“枪口”上……
7月5日，百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。会上，百度集团总裁兼首席运营官陆奇在介绍百度无人驾驶平台Apollo时，与正在前往会场的李彦宏连线。陆奇介绍，李彦宏正在乘坐通过Apollo平台生产的无人驾驶汽车。
视频连线中，李彦宏乘坐在一辆无人驾驶汽车的副驾驶位置。他表示刚上五环，一路顺利。视频显示，李彦宏身边的驾驶位方向盘没有驾驶员操作，车辆行驶平稳。
眼尖的网友指出百度无人车疑似违章行驶！老司机App联合创始人韩路在微博上表示,“无人车实线并线啊……这很不安全外加也违章了”。视频显示（视频22秒处），在李彦宏乘坐的红色无人车行驶的过程中，车辆确实在画有实线的路段并到另一车道。根据我国交通法规定，实线变道扣2分，罚款200元。
另有网友质疑百度的无人车上路是否合法？有消息称，交管部门已经获悉相关情况，正在就此展开调查。交管局内部人士称，现行法规并不允许无人驾驶上路。不过，早在2015年百度无人驾驶汽车就已首次在五环进行测试，至于是否经过相关部门审批，目前尚不得知。
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