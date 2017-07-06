共享单车再倒一家 创始人：真是被偷光了！

继悟空单车退出后，又一家共享单车倒闭！
近日，3Vbike共享单车对外宣布，将从2017年6月21日起停止运营，没有退押金的用户，尽快申请退款。
3Vbike仅上线4个月后便宣布倒闭，比第一家倒闭的共享单车——悟空单车的5个月运营时间还要短。
3Vbike：大量单车被盗是其倒闭的直接原因
为了避免和ofo、摩拜的正面竞争，3Vbike专注在三线城市发展共享单车。于今年2月26号开始投放，此前已经在河北保定、廊坊、秦皇岛、福建莆田投放车辆。共计投放了1000辆单车，单车成本300多元。用户注册量最高1.1万人，平台日订单最高500单。
据悉，目前现在押金已经退了95%。
关于“猝死”的原因，3Vbike创始人巫盛华在接受媒体采访时无奈地表示，“真是被偷光才停运的”。按照他的说法，投入的1000多辆车中，只找回了几十辆，接近100%的单车消失。
巫盛华还表示，由于未能融资成功，他自掏腰包造了1000辆自行车，投放市场后仅找回几十辆，实在撑不下去了。对于盈利模式的设计，巫盛华表示，经计算，只要每天有1到2次骑行，就可以生存下去；同时，还在单车后面加装了广告位，后期能有广告收入。没想到整个单车都被偷完了，所有设想都落空了。
3Vbike在声明中表示，大量单车被盗是其倒闭的直接原因。如果不是多数车被偷的话，融不到资其实也是可以生存下去的。
丢车、损坏、高报修一直是共享单车企业的梦魇，悟空单车创始人雷厚义也曾表示，在重庆投放了1200辆共享单车，最后找到的只有10%左右。现实的状况似乎能印证共享单车企业的说法，社交网络上关于将共享单车扛回家、加私锁、盗卖、肆意破坏的曝光、讨论一直热度不减，因此，有人称共享单车就是国民素质的照妖镜。
共享单车倒闭的锅应该由国民素质来背吗？
不同于首家共享单车倒闭时满场的同情唏嘘，如今大家对3Vbike的谢幕有了更多的思考。以下来自新浪微博网友评论：
@滑天下之大稽_亦可赛艇 ：小黄车可能是被偷被私占最多的单车了，但小黄车仍然跟坚挺，入了这行就要充分考虑到可能有的风险，偷车固然可恶，但也不能将自己创业失败的全部责任推给被偷车。
@--PokerFace--：最近倒闭的几家共享单车说明：容易复制的技术和手段拼的就是资本，千万不要做最后一个投资者。
@rian73：成功不能靠脑热，一哄而上最后就是一片狼藉
@Mr蒋静：第二家倒闭的共享单车创始人：“真是被偷光才停运”。说这种话的人，根本就是一个投机分子。自身防盗技术及商业模式的缺陷，以及对这种模式的预判不足，自己盲目瞎搞，非要归罪于人性。活该。
@请帮我问候你全家：1000辆就投放市场，不倒闭才怪，我用流量下了你的APP，交了押金充了值，骑完一次再找不到第二辆，我为什么要用你的车？共享单车这个东西必须有一定体量才能做的起来
跑马圈地太猛，网友和马路已经承受不了了
至2017年初，各种颜色的单车蜂拥而出，但我们真的需要这么多单车吗?不可否认的是，共享单车给我们出行带来方便的同时也招来了诸多麻烦：横七竖八地任性停放——故意放在楼道上的，停在人行道占领盲道的，甚至也有挂在树上的，停在花丛中的……
在杭州，已有上万辆共享单车被弃之荒野。
共享单车就像是一阵风，快速地刮过来，如今又将快速地吹过。分析认为，风口上的“共享单车”市场逐渐成为摩拜、ofo两大巨头之争，小型共享单车企业正面临洗牌。
从今年四五月份开始，各地的单车生产厂方和采购方几乎都同时发现，除了ofo和摩拜两家国内最大的共享单车品牌之外，几乎所有的共享单车都在大幅度减产。
这似乎应了小蓝单车CEO李刚曾在年初对媒体做出的预测，今年7月会是共享单车行业第一个拐点。“按照目前行业激进的状态，很多玩家会在那个时候被洗掉。”李刚说。
共享单车大战已经进入下半场，矛盾频现，最终将如何收官，是否还能平台、用户、资本皆大欢喜？
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