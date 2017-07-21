美零售业过度扩张严重 今年将被迫“瘦身”

美媒称，虽然很多人都在谈论“零售业的末日”，但事实是，零售业整体上并没有消亡。毕竟电子商务和亚马逊也是零售业的一部分，它们的日子还比较好过。
据美国石英财经网站7月19日报道，受影响的主要是实体零售店，尤其是大商场和百货商店。其中的一个原因是，在网络购物日益繁荣之时，美国的实体零售空间仍在过度扩张。美国的零售业亟须瘦身，而2017年它正被迫这样做。
通过对比美国和其他国家的人均待租零售商业面积，可以看出这个问题的严重性。根据普华永道会计师事务所的数据，2015年美国人均待租零售商业面积约为23.6平方英尺（约合2.2平方米）。据英国《金融时报》报道，这个数字是澳大利亚的两倍多，约为英国或欧洲其他国家的5倍。
尽管美国消费者的支出高于大多数国家，但这些数字仍反映出美国实体零售空间过剩的局面。普华永道美国房地产业务负责人拜伦·卡洛克说：“美国人均零售商业面积不太可能降到澳大利亚的水平，这主要是因为美国消费者的消费能力比其他成熟地区更强。不过我相信，目前的人均零售商业面积会缩水，最终这些店铺会另作他用。”
瘦身已经开始。今年早些时候，瑞士信贷银行的分析师预测，今年关门的商店数量将比2008年“大衰退”期间还要多。《金融时报》指出，很多对冲基金认为，下一个重要的做空机会很可能来自零售业。
美国城市旅行者公司总裁理查德·海恩斯在今年3月的一次业绩电话会议上总结了目前的形势。他说：“在20世纪90年代和本世纪头10年之初，成千上万的新店铺开张，租金大涨。这形成了泡沫，而和房地产一样，现在泡沫破裂了。商店关门，租金下降。在可预见的将来，这一趋势还将继续，甚至有可能加速。”
大多数购买行为仍发生在实体店，但零售业的局面几年前就已发生变化，现在，空置的门面房越来越多。
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