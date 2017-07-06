美元遭遇六年来最大跌势 美媒：四处受到挤压

美媒称，今年上半年，美元遭遇了六年来的最大跌势，因为投资者们日益相信世界其他地区的经济复苏正在赶上或超过美国的增速。
据美国《华尔街日报》网站7月2日报道，上周，美元对《华尔街日报》追踪的一篮子主要货币汇率下跌了1%，使其今年的跌幅达到5.6%。这是2011年以来美元的最大半年期跌幅。
上周欧洲和加拿大的央行官员发出了迄今为止最强烈的信号，表示可能将很快开始削减旨在刺激经济增长的货币政策措施，美元因此面临新的压力。
投资者们认为这些表态是这些国家经济走强和可能加息的迹象，因此赶紧买入相关货币。欧元对美元汇率升至一年多以来的最高点，英镑和加元对美元汇率都上涨了2%以上。
这些新情况对美元来说是最新的坏消息。美元已经是今年表现最差的主要货币。
六个月前还几乎没有人预料到这样的转变。在去年11月美国总统选举之后，因为寄希望于特朗普的税收改革、缩小监管和财政刺激计划会加快经济增长，美联储也会加息，投资者将美元汇率推升至14年高点。
然而，在那之后，特朗普政府的计划屡次遭受政治阻碍，美国的经济增长、就业和通胀数据也开始趋软。
就连美联储继续加息——是今年美元为数不多的几个利好之一——也不是确定无疑的。一些美联储官员最近对在通胀下降之时加息表示担忧。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德6月29日表示，他不支持今年再次上调短期利率。
布拉德在伦敦告诉记者：“我认为我们过于强硬，特别是就未来计划而言。”
根据芝加哥商业交易所集团跟踪的联邦基金期货合约，市场估计美联储有54%的可能性会遵循其今年至少再加息一次的预测，低于3月份预估的62%。
在担心美国经济放缓的同时，投资者对欧洲和部分发展中国家的经济复苏越来越乐观。
多年来，美国经济增速一直高于欧元区，去年欧元区开始超过美国。最新预测是今明两年欧元区增速将与美国基本持平。
摩根大通预测，今年新兴经济体增速将达到4.7%，比美国和欧洲快一倍多。
道明证券公司北美外汇策略主管马克·麦考密克称，世界其他地区的经济形势在好转，而美国经济在减速，美元走势反映了这一点。
一些投资者认为，美元今年的表现可能预示着美元牛市的结束。美元上涨周期通常持续七年左右。
野村证券驻伦敦的外汇策略主管比拉尔·哈菲兹说：“我们目前处在关键时刻，美元将大幅下跌。”
并不是所有人都对美元坚挺失去信心，安本资产管理公司高级投资经理詹姆斯·阿西仍预测未来几个月美元对日元等发达市场货币的汇率会上升。
阿西说：“美元下跌幅度已经很大。我们认为美国经济仍是最稳固的。”他认为美元投资者对美联储的利率路径太过悲观了。
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