印尼打车应用Go-Jek获腾讯1.5亿美元投资，中国科技公司角逐东南亚市场

路透社今日援引知情人士的消息称，腾讯已对印度尼西亚打车服务公司Go-Jek投资1亿美元至1.5亿美元。
当被媒体问及这项投资案时，腾讯表示将会在适当时机回应，未提供更多细节。Go-Jek发言人对公司融资计划不予置评。
消息人士表示，Go-Jek希望在本轮融资最高筹集10亿美元，计划在第三季完成本轮融资。
在印尼，Go-Jek公司与美国打车服务公司Uber和新加坡打车服务公司Grab进行着激烈的竞争，Go-Jek刚开始是一家摩托车的士公司。2016年8月，Go-Jek公司以13亿美元的估值融资了5.5亿美元。而Uber此前从投资者手中融资了逾80亿美元，估值超过600亿美元。
阿里巴巴及其蚂蚁金服曾与Go-Jek公司洽谈合作，但是未能获得成功。后来，蚂蚁金融服务集团通过与媒体公司Emtek合作打入印尼市场。
许多业内专家预计，腾讯投资Go-Jek旨在进一步拓展东南亚市场。未来数年印度尼西亚将诞生一大批科技“独角兽”公司。
2016年3月，腾讯曾投资新加坡游戏创业公司Sea Ltd（即之前的“Garena”），为后者估值37.5亿美元。此外，中国其他科技巨头也纷纷将目光瞄向东南亚市场。阿里巴巴6月底宣布，将再次对东南亚在线零售商Lazada Group投资10亿美元。 去年4月，阿里巴巴已经对Lazada投资约10亿美元，获得其控股股权。如今，阿里巴巴将再投10亿美元，将其所持Lazada股份从51%提高到83%。另有消息称，阿里巴巴国内竞争对手京东将对印度尼西亚在线市场Tokopedia投资数亿美元。
Go-Jek以打摩的切入共享领域，是东南亚摩的共享领域的代表，Go-Jek的摩的服务Go-Ride是印度尼西亚最大的移动出行平台之一；崭露头角后上线汽车叫车应用Go-Car。
知情人士称，Go-Jek如今又运营着外卖服务，比打车服务拥有更好的利润率。此外，Go-Jek的移动支付服务“Go-Pay”也发展迅速。
在中国国内市场，腾讯和阿里巴巴都投资了外卖服务，也都在为赢得移动支付市场份额而竞争。
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