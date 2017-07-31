无人商店在中国方兴未艾 利润空间高于普通店铺

英媒称，就像中国各地的其他便利店一样，上海的缤果盒子门店的货架上摆放着方便面、啤酒以及鸭脖等袋装传统小吃。但缺了点什么——店员。
英国《金融时报》网站7月28日报道，就如中国劳动力成本上涨——现在已经高于拉美——促使制造商将机器人投入生产线一样，中国的零售业正变得更加自动化。缤果盒子的创始人陈子林说：“人工是一项很大的成本。”
在创办无人商店的竞赛中，这家中国零售商处于领先位置：目前缤果盒子运营着十几家无人商店，并计划再落地数百家。与此同时，亚马逊的无人商店“亚马逊 Go”还没有对公众开放。
在上海一家超市后方的停车场上，坐落着一个形似《神秘博士》中时间机器的单通道小房子，顾客需要使用手机APP来解锁、开门，然后自行扫描商品进行支付。该店通过实名认证和视频监控来防止盗窃。
缤果盒子计划到下月底再落地200家无人商店，主要开设在高档住宅区内，用陈子林的话来说——远离小混混和流浪汉。
开一家缤果盒子的成本为10万元人民币（约合1.48万美元），每月的运营成本为2500元，因此其利润空间比其他店铺更大。分析师们表示，劳动力成本约占中国超市月支出的10%。
陈子林说：“‘亚马逊 Go’商店的消息宣布后，我非常高兴。之前，别人说我很傻。”
中国电商巨头阿里巴巴已经试运行一家没有收款台的便利店——在消费者带着一件商品离开的时候，支付就自动完成了。
中国最大的饮料公司之一娃哈哈上月与一家科技公司签约，购买10万套供无人商店使用的结账系统。
缤果盒子受益于一股前所未有的中国风险投资浪潮，该公司从合作伙伴纪源资本和启明创投那里获得了资金。与其竞争的无人连锁便利店F5未来商店，从谷歌前中国区业务主管李开复运营的基金创新工场处获得了资金，目前已有6家门店。
陈子林说，中国移动支付的普及（去年中国的移动支付规模是美国的50倍）以及政府要求的社交媒体用户“实名制”（有助于防止盗窃并帮助收集宝贵的客户数据），让无人商店在中国的迅速铺开成为可能。
他说：“这就像是高速公路已经为你建好了。”他补充道，在未来，面部识别技术的推广也会有帮助。
并非一切都很顺利——本月早些时候，高温天气导致一些小吃融化，上海的缤果盒子被迫关闭。店里需要加装额外的空调。
缤果盒子拥有约200名员工，但陈子林预测该行业将出现就业机会流失。他说：“纵观历史，一直有职业在消失。我们现在没有铁匠了，因为没有价值了。”
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