日本提防中美再造“尼克松冲击”

日本《正论》月刊7月号刊发评论家江崎道朗的文章《应该警惕第二次“尼克松冲击”》称，“尼克松冲击”现已成为美中联手的代名词，而过去催生“尼克松冲击”的正是日本自己。今天，安倍政府是否能阻止中美再造“尼克松冲击”，取决于日本政府是否使防卫费倍增，是否试图具备当事者能力。
文章称，安倍首相在特朗普当选总统后立即访问美国，成功地与特朗普总统构筑起个人关系。日美关系似乎呈现出前所未有的良好局面。但另一方面，特朗普政府起初表现出有意与台湾改善关系，结果又戛然而止。更严重的是，特朗普总统背弃了“上任当天就指定中国是汇率操纵国”的承诺，并为解决朝鲜问题明显采取了与中国走近的姿态。
文章称，美国曾为了与苏联对峙而与中国联手，这就是历史上的“尼克松冲击”。永田町也有人担心，特朗普政府也可能与中国联手，将日本排除在外。
日本认为美中联合在加强
文章称，美国政府并不是铁板一块，在对外政策上主要分为三大派别，自由主义派、现实主义派和保守主义派。
自由主义派的立场是让日本保持软弱的状态，他们主张“强大的日本会给亚洲带来混乱，所以应该警惕”。自由主义派对亚洲地区的外交政策的基本理念是，亚洲地区的稳定依靠美国和中国政府的协调来维护。民主党左派、国务院和中央情报局基本属于这一派。
现实主义派是多数派，这一派别的理念是“在美国主导下维持与中国的军事平衡维护亚洲地区稳定”。包括国防部在内的华盛顿主流是现实主义派。
保守主义派的立场是，为对抗中国的军事崛起，应该支持日本强大。在现实中每天直面中国威胁的美军太平洋司令部和在冲绳设有基地的海军陆战队属于这一派。
草根保守派也是这一立场。此外，在主张让日本强大的派系的支持下，特朗普在这次总统选举中获胜。
江崎提出疑问，既然特朗普总统是在“希望日本强大派”的支持下当选的，那么是不是日本就可以放宽心了呢？江崎称，历史证明，并不是这样的。他们只是从美国利益出发认为理想的情况是日本强大，并不是亲日派。而且，在“希望日本强大派”支持的总统当选时，美中的联合也进一步加强。这与中国采取的巧妙对策有很大关系，不过原因更多地在于，日本本身存在问题。
“尼克松冲击”时日方“无所作为”
文章称，“尼克松冲击”现已成为美中联手的代名词。具体是指，1972年2月21日，时任美国总统理查德·尼克松首次访问中国，使美中关系由对立走向和解。
为理解出现这一局面的原因，有必要了解当时的国际局势。
1967年6月17日，中国政府实施首次氢弹试验，使核攻击能力得到飞跃性提高。另一方面，美国因军事干预越南战争而陷入疲敝状态，难以发挥世界警察的作用。同年10月，《外交》杂志刊登了美国总统候选人理查德·尼克松撰写的题为《越南战争后的亚洲》一文。
尼克松在文章中指出，由于美国作为世界警察发挥的作用今后将更加有限，盟国有必要作出更大的努力阻止中国的野心。尼克松在文中还提到了允许日本进行核武装。
江崎称，1968年3月，美国约翰逊总统宣布不参加下一届总统选举并停止对越南的轰炸。亚洲各国纷纷产生动摇心理，猜测“美国或退出亚洲”。1969年11月，时任日本首相佐藤荣作访问美国，与尼克松总统发表联合声明，宣布就1972年年内归还冲绳达成协议。据历史学家迈克尔·沙勒介绍，在这次日美首脑会谈中，尼克松总统敦促日本把冲绳的核武器由美国制造变成日本制造。尼克松总统认为，为对抗中国的核武器，日本有必要自己进行核武装。
1972年1月，佐藤首相再次访美，尼克松总统指出，日本在亚洲不仅应发挥经济作用，也应该发挥军事作用。尼克松总统再次提出日本应重新考虑对核武器的姿态，但佐藤首相不得不解释称“日本国会和绝大多数民众反对核武器”。
江崎道朗称，尼克松总统发现日本无意与美国并肩作战，便决定与中国联手对抗苏联威胁。催生“尼克松冲击”名义下的美中联手的正是日本自己。
要展现干劲别让特朗普失望
文章称，之后，在“希望日本强大派”建立的里根政府时代，美中联手的路线演变成了美中“秘密”军事同盟。
文章称，上世纪80年代，苏联的威胁日益严峻。里根总统曾试图通过加强日美军事同盟来应对，但时任日本首相铃木善幸1981年5月对加强日美同盟进行了否定，称“日美同盟不具备军事侧面”。当里根政府要求日本增加防卫费时，日本政府仅大呼“撤销与国内生产总值之比为1%的范围限制”，几乎没有增加防卫费。
江崎称，日本毫无干劲令里根政府备感失望。之后，里根政府一方面展现日美友好，背后却倾向于与中国加强关系。
文章称，特朗普政府一开始对中国抱有警惕情绪，希望与安倍政府联合应对朝鲜核问题等。然而，真正要在现实中阻止朝鲜的核开发，拥有能力和情报的是中国而非日本。
安倍政府在外交领域的努力程度超出历届日本政府。然而，关键的防卫费却只是实现了微增，日本政府甚至没有明确提出使防卫费与国内生产总值之比达到国际标准2%的目标。
江崎称，预算是国家意志的体现。安倍政府是像铃木和中曾根政府那样让特朗普政府失望以至让后者转向中国那边呢，还是使日美同盟得到真正的强化？这取决于日本政府是否使防卫费倍增，是否试图具备当事者能力。现在，球在我们手中。
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