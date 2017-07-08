毛病难找！多款战机飞行员缺氧问题令美军头痛

英国《简氏防务周刊》网站7月6日报道称，一位军事技术专家认为，五角大楼高性能飞机的复杂性正在令越来越多的飞行员报告在飞行时出现缺氧等生理问题。
美国空军退役中校丹·沃德在6月30日接受记者采访时说，解决这些生理问题的关键是能够进行调试，消除存在的问题。沃德说，因为故障在高度复杂的飞机中会扩散且不断变化，所以很难找到。
五角大楼最近因为氧气供应问题，暂停了针对洛克希德－马丁F-35A“闪电”Ⅱ联合攻击战斗机的飞行操作。此外，五角大楼还需要应对波音T－45A“苍鹰”教练机、波音F-18“大黄蜂”战机、波音“超级大黄蜂”F/A-18E/F战机，以及波音EA-18“咆哮者”战机出现的供氧问题。海军6月28日宣布，飞行教官将在7月初重新启用装有“机载制氧系统”的T-45“苍鹰”高级教练机，学员将在7月更早的时候恢复飞行训练。
海军今年早些时候宣布停飞其T-45“苍鹰”教练机12天，以调查“机载制氧系统”问题。一名海军高层官员最近作证称，海军下令停止学员使用教练机展开飞行，并且将飞行教官的飞行高度限定在5000英尺（约合1524米）以下，这样他们不需要使用制氧系统，只需借助驾驶舱中的空气即可。
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