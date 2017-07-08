俄战略巡航导弹在叙表现不俗：还可执行核打击

俄罗斯《观点报》网站7月6日发表尼基塔·科瓦连科 米哈伊尔·莫什金的文章《叙利亚行动令最新型导弹在现实条件下得到检验》称，俄罗斯在叙利亚使用的武器博得了最高统帅的肯定。弗拉基米尔·普京表示，“这种级别和水平的武器装备应成为我们关注的焦点”。他指的是巡航导弹X-101。这是什么导弹？究竟为何总统关注它的性能？
普京总统6日指出，俄巡航导弹X-101在叙利亚表现出高水平的可靠性。
5日俄国防部公布了X-101在叙利亚哈马省和霍姆斯省交界处击中“伊斯兰国”（IS）恐怖分子目标的视频。由图-95MS轰炸机实施的空袭摧毁了三个大型武器库和武装分子的指挥站。
这不是第一次使用X-101。今年2月，图-95使用这种巡航导弹打击了“IS首都”拉卡附近的恐怖分子目标。这些导弹首次引起关注是在2015年11月对叙利亚目标的打击中。
普京强调，“这的确是最现代化的武器，精确度高，威力大，射程够远——4500公里”。“口径”舰基巡航导弹的射程才2000公里。普京感谢了“军人和我国最新型导弹系统之一的设计者”。
叙利亚的恐怖分子远非这种武器的唯一可能目标，导弹也并非为打击IS设计。在敌人后方深处、价值数千万乃至数十亿美元的机场、掩体、指挥中心、军事基地、发射装置、油库、基础设施，都可能被这一枚造价仅几百万卢布的导弹摧毁。而这一切仅需几个小时，闪电般的打击还可能利用核弹头。
这种武器被认为是带来最重大军事优势的工具，这不足为奇。在叙使用X-101巡航导弹可被视为在接近真实战斗条件的训练场进行检验，从军事工程的角度而言，这是极为重要的测试。由于敌方完全没有防空系统，因此对俄飞行员来说，叙利亚不算是完全真实的战斗环境。
什么是X-101？用规范语言来说，这是基于雷达隐形技术的“空对地”战略巡航导弹。导弹由位于莫斯科近郊杜布纳的别列兹尼亚克“彩虹”国家机械设计局设计。
负责独联体国家联合防空系统的前空军副总司令艾杰奇·比热夫解释称，新导弹代替了苏联航空导弹X-55。他还说：“导弹精确度更高，配备新惯性系统，飞行距离很远。”
比热夫指出，导弹安装了有效的地形跟踪系统。他强调，“飞机投弹后，该系统可令导弹绕过防空区，以很大的可能性摧毁既定目标”。
此外，X-101巡航导弹可借助格洛纳斯卫星导航校准弹道。这可令导弹选择更复杂的路线。
俄罗斯战略技术分析中心专家安德烈·弗罗洛夫评论称，“导弹比过去的型号射程更远，隐蔽性更高；我推测，它更精准且更抗干扰。射程4500公里——对空基导弹来说性能不凡”。
美国刊物《国家利益》早前指出，俄航空兵的攻击主力正是最新型导弹X-101和X-102。战略轰炸机图-95和图-160可携带这种导弹。
比热夫指出，“这是与美国现代化巡航导弹相似的产品”。他认为，“在飞行距离、命中精准度和制导系统上我们更胜一筹”。
弗罗洛夫总结说：“X-101/102巡航导弹拓展了实施非核与核打击的能力。”
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