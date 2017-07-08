全运舞台为太极拳“推”出个未来

“这是前所未有的比赛，真的让更多人加入了这个项目。”伴着观众热烈的掌声，杨式太极拳习练者王仁唱既轻松又兴奋地走下场地，他说全运会赋予了太极拳推广绝佳的时机。
群众项目首次登陆全运会，让“王仁唱们”兴奋不已，在７日进行的太极拳决赛中，台上数千名太极拳爱好者频频为自己的偶像鼓掌，各派太极拳传人也受到中老年观众合影的邀请，一点不亚于与明星见面的热闹场面。
“全运会通过一系列改革增加群众的参与度，促进竞技体育和群众体育的融合，太极拳项目经过各省初选、全国四大区的预赛，有上万人参与，起到了良好的推广普及效果。”国家体育总局武术运动管理中心副主任张玉萍说。
太极拳只属于白发老者的固有印象正在改变。王仁唱说：“我们圈子就有１５岁的孩子，看我们为了比赛天天练习，从围观到尝试。学太极的年轻人越来越多。”
张玉萍也介绍，近几年高校、幼儿园也在开展太极拳教学，甚至包括白领。“我们注意到了白领这个群体，考虑到白领时间紧张，我们做了功能性太极拳的创编，在办公室就可以练习。”
接下来国家体育总局还会继续加大推广力度，目前在国家层面正在推广“太极拳健康工程”，告诉普通习练者应该如何入手，初学者如何进阶，如何根据个人爱好继续学习陈、杨、吴等流派风格。
本次比赛宁夏队的夏晓斌告诉记者，很多太极拳爱好者练习时直接进入套路阶段，这对于没有基础的人并不好。有一定武术基础才能对技术掌握得更充分，更有利于进步和推广。张玉萍介绍，业余选手可能并不十分重视技术规格，但是通过全运会比赛使得他们修正、提升，动作更到位也起到更好的健身效果。
不仅如此，目前有关太极拳的场地标准、服装、礼仪等方面也逐步完善，这让在县区、省市、国家等不同层面举办的太极拳公开赛更容易深入群众，形成品牌效应。
伴随着太极拳在国内的愈加火热，张玉萍介绍，中华太极拳品牌正在慢慢走向世界，国际武联１４７个协会正在开展太极拳项目，借助孔子学院，太极拳也将被更多外国人所接纳。
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