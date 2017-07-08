中国共享单车革命走向全球

中国初创公司希望把它们的共享单车革命输出到全世界。这些公司正在大举进入英国、美国及其他地区，意在用它们无需固定泊位的彩色单车队伍来颠覆现状。中国最大的共享单车运营商之一摩拜单车6月在多雨的英国城市曼彻斯特投放了该公司的1000辆单车，从而标志其首次进入亚洲之外的市场。该公司国际拓展总监克里斯•马丁说：“曼彻斯特将成为进入欧洲的跳板。”
摩拜单车的最大竞争对手ofo则先其一步来到欧洲，于今年早些时候在英国剑桥投放了一小批该公司的黄色车。ofo还一直悄悄地在美国的硅谷和圣迭戈测试共享单车。共享单车已经成为一项全球性业务。根据罗兰贝格国际管理咨询公司去年的一份报告，预料到2020年这个行业的价值将高达59亿美元。
分析师们称，中国的模式是颠覆性的。单车可以在任何地方通过智能手机应用程序开锁，这意味着用户无需把单车归还到指定的站点。ofo的首席运营官张严琪说：“我们对于国际拓展肯定是认真的。城市上班族的最后一公里问题是一个有待解决的全球性问题。”摩拜单车也自诩为对“最后一公里”的解决方案。该公司目前在130个城市开展业务——其中大多在中国，并计划在今年年底前把这个数字增加到200个——主要是通过把业务拓展至更多外国城市。马丁说，公司希望证明其共享单车模式是一个“全球模式”。
在这两家企业争夺用户的同时，它们一直在以低廉的价格提供服务。在支付押金后，用户能够以低至1元人民币的价格使用单车。在曼彻斯特，使用摩拜单车的起始费用为50便士（约合4.4元人民币——本报注)。
尽管低廉的使用价格引发了有关这一商业模式是否可持续的质疑，但一些观察人士称，摩拜和ofo凭借目前的势头还可以走上很长一段路。私募基金投资人杰弗里•陶森说：“如果你能得到超高的利用率，你就可以创造一种消费现象。然后你可以想出如何挣钱的办法。
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