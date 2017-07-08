青藏高原科考动物趣闻三则　

青藏高原的动物极富趣味。正在进行的第二次青藏高原综合科考生物与生态变化考察，旨在全方面摸清楚“第三极”动植物本底资源。在科考中，科学家们给记者分享了几则关于青藏高原动物的趣闻。
鼠兔三窟
鼠兔是一种兔，因形似老鼠，而得名“鼠兔”，主要分布在青藏高原和周边地区。其古灵精怪，实在是“草原精灵”，不过却也给草原生态带来威胁。鼠兔善于造穴，易导致草场沙化，且其繁殖能力极强，已成为危害草原生态的“作恶者”。
鼠兔平素喜食草类，甚至带毒性的狼毒草都可当做美味的食物。鼠兔还会储存冬季食物，晒干后储备在洞穴内；也很喜干净，其粪便与所居洞穴严格分开。
中科院昆明动物研究所研究员蒋学龙说，鼠兔开掘洞穴后，往往屡次更换洞穴，所谓“狡兔三窟”极为贴切。藏北草原上遍布鼠兔洞穴，固然有鼠兔数量庞大的原因，鼠兔“三窟”的习性亦是重要因素。
鼠害破坏草原，已成草原治理的重要课题。为治理鼠害，青海等地曾对洞穴投药，西藏那曲使出“招鹰灭鼠”的招数。蒋学龙表示，实现草原食物链动态平衡，从鼠兔的上游动物鹰、狼等猛禽和猛兽着手，或是解决问题的根本之策。
鼠鸟同穴
鼠兔在地上跑，鸟类在天上飞，但它们竟也会在一个洞穴里生活。中科院动物研究所高级工程师尹祚华给记者介绍了青藏高原独有的“鼠鸟同穴”现象。
鼠兔住在草地洞穴里，且其洞穴在地下互相连通，并有多个出口。一些鸟类就趁势利用鼠兔废弃的洞穴栖居，甚至和鼠兔同穴生活。
和鼠兔同穴的鸟类，主要是雪雀和地山雀，多为白腰雪雀、棕背雪雀、棕颈雪雀、黑喉雪雀这四类雪雀。这些鸟都是青藏高原独有品种，生活在海拔超过2500米的区域。尹祚华介绍，多数地山雀利用土坎、缓坡自凿洞穴，少数使用鼠兔的洞穴；而雪雀多利用鼠兔废弃的洞穴居住，而且不排除鼠兔和雪雀同时生活在洞中的情况。
缘何如此？有分析称，高原树木稀少，鸟类难在树上筑巢，故会出现“鼠鸟同穴”的奇观。不过，尹祚华表示，也有可能是雪雀等鸟类习性本就如此，同穴原因尚待研究。
此外，地山雀还有令人惊异的习性，采取“一妻多夫”模式，共同协作抚育后代。尹祚华说，这一现象在鸟类中实属罕见。他在本次科考中就曾在一个洞穴中，捕捉到1只雌鸟与3只雄鸟。另外，地山雀的巢穴面积亦很惊人，有些甚至达半平方米。
长寿的鱼
青藏高原很多鱼类寿命可达二三十岁，令人惊叹。中科院昆明动物研究所助理研究员赵亚鹏介绍，青藏高原的鱼类往往是冷水鱼，寿命相较于其他地方的鱼更长。
赵亚鹏分析，热带和温带地区的水生环境较为复杂，鱼易被捕食或自然死亡；而高原地区水生环境相对单一，鱼类天敌较少，加之高原湖泊河流水温低，鱼类生长迟缓，代谢也较为缓慢，这些都为高原鱼“长寿”奠定了基础。
在青藏高原，鱼的品种主要为裂腹鱼类和高原鳅类，其体长体重相对平原同类型鱼都短和轻。记者跟随赵亚鹏一行，在班戈县甲嘎藏布捕获的裸鲤，体长只有15厘米，体重不足100克，但据鉴定，其年龄已达惊人的5岁！
谈到鱼年龄的鉴定，自然就离不开耳石。耳石是硬骨鱼类内耳中的碳酸钙结晶，其形成后便不再被有机体吸收。耳石类似树木的年轮，可判断鱼年龄。此外，借由其中沉积的化学元素，能分析长时段湖泊水体环境变化情况。
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