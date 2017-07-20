FBI警告：智能玩具泄露隐私

美国联邦调査局(FBI)向家长们发出警告，称可连接互联网的玩具会对儿童的隐私和安全带来风险。联邦调查局在其网站上发布一份警告说，这样的玩具可能包含诸如麦克风、摄像头、GPS、数据存储以及语音识别之类的部件或功能，这些都有可能泄露个人信息。
联邦调查局说，儿童与玩具进行正常对话或身边有这样的玩具，都可能会泄露孩子的姓名、学校、喜好以及参与的活动等信息。快速7网络安全公司的研究主管托德•比尔兹利在接受电话采访时表示：“我想这是联邦调查局首次发布这样的警告。”
比尔兹利说：“许多人都信任联邦调査局，因为它是一个政府机构，所以这一举措肯定会提高人们对智能玩具的风险意识。”智能玩具和娱乐设备因为融合了一些基于用户互动来学习和调整行为的技术，而受到了越来越多的欢迎。
今年2月，德国禁止销售和持有由美国创世纪玩具公司生产的一款名为“凯拉娃娃”的会说话玩偶，理由是某些人会利用这样的玩具来发动黑客袭击。
德国联邦网络管理局建议那些已经购买了这款玩偶的家长赶紧销毁这些玩具。今年早些时候，卡巴斯基实验室的首席安全研究员戴维•埃姆表示：“这款玩偶配备了一个蓝牙芯片，可以通过互联网来回答问题。不过它也会问一些敏感信息，譬如你的家乡在哪里、父母和孩子的姓名，以及学校名称等。”
埃姆表示：“所以这款玩偶引发的担忧主要集中在个人隐私上给儿童的隐私上——事实上，黑客有可能窃取孩子说给娃娃听的秘密。
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