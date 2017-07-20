特朗普被爆在汉堡与普京“私聊”

白宫18日承认，特朗普总统本月与俄罗斯总统普京有过此前没有对外披露的“私聊”,在通俄调查的阴云仍笼罩特朗普政府的情况下，这一消息让人对他们的关系再次产生疑问。
这次对话持续一个小时，地点在德国汉堡二十国集团(G20)峰会期间于易北河畔音乐厅举行的领导人私人宴会上，当时只有克里姆林宫的一名翻译在场，听到了两人的交谈。当天早些时候，两位总统进行过一次正式会晤，持续两个多小时，两国外长也在场。
不过，两人后来在晚宴上的亲密交谈再次引人注意，对于这次交谈，美国政府没有任何官方记录，因为除了特朗普本人外没有任何美国官员在场。目睹此事的外国领导人后来私下议论，美国总统这样张扬他与俄罗斯总统如此亲密的关系，很是怪异。
纽约咨询研究公司欧亚集团总裁伊恩•布雷默说：“基本上出席晚宴的人都认为这很不可思议，这可是美国总统，他显然想要让大家看到，在所有人中，他与普京总统的私人关系最好，又或者他压根不在意。”布雷默说，他得到了出席宴会者的第一手反应。他说：“他们茫然、不解、大吃一惊。”
宴会时间很长，进行到一多半时，特朗普起身离席，走向紧挨着他妻子梅拉尼娅就座的普京。
【美国之音电台网站7月19曰报道】白宫官员周二晚证实，在本月7曰晚参加为G20领导人及其配偶举行的晚宴时，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京还曾有过第二次交谈。
欧亚集团总裁布雷默说，两人第二次会谈大约为一个小时，目前还不清楚会谈的内容是什么。布雷默周二在发给客户的时事通信中率先报告了特朗普和普京的二次会面。他在接受美国电视台采访时说，是那天参加晚宴的人告诉他此事的，那次晚宴媒体未受邀参加。
两人在普京翻译的陪同下，在易北河畔的一个音乐庁交谈。他们身边还有其他出席晚宴的客人，但是因为座位间隔很大，所以两人的交谈可以不被外人听见。
布雷默说，特朗普席间没有翻译陪同这件事引起其他客人的注意。布雷默说，这“违反了国家安全的惯例”。对此，白宫却说，每个代表团只能带一名翻译出席晚宴，特朗普带的是曰语翻泽，不懂俄语。
布雷默说，当时在场的其他领导人看到特朗普和普京的会谈都感到很困惑，大家能清楚看到他们在交谈，但是听不见交谈内容。
【《澳大利亚人报》网站7月19曰报道】据有关G20峰会晚宴的电视画面显示，美国第一夫人梅拉尼娅当时坐在普京旁边。欧亚集团总裁布雷默说，特朗普在晚宴进行到一半时从座位上起身，他花了大约一个小时的时间与普京进行“秘密”会谈，“会谈气氛非常活跃”。
特朗普否认搞“秘密晚宴”
【美国《华盛顿邮报》网站7月18日报道】在本月初德国G20峰会上，特朗普总统与俄罗斯总统普京进行了两个多小时广为人知的会谈，但当天晚些时候，他又与这位俄罗斯领导人进行了一个小时的非正式谈话。
报道特朗普的记者强调，他和普京的车队是最后离开会场的，直到午夜前才先后相距数分钟离开。特朗朗抨击媒体关于他与普京未公开会面的报道是“假新闻”，是“令人厌恶”和“不诚实”的。
但总统歪曲了包括《华盛顿邮报》在内的新闻媒体报道的内容，称报道的是一次“秘密晚宴”,但实际上是在G20领导人及其配偶出席晚宴时与普京的未公开会面。特朗普还错误地指出，记者知道他与普京的会晤。但实际上，直到18日白宫证实两位总统在晚宴期间会面他们才获知。
在两条推文的第一条，特朗普写道：“与普京举行秘密晚宴的假新闻‘令人厌恶’。所有G20领导人及其配偶都受到了德国总理的邀请。媒体是知道的！”特朗普随后写道：“假新闻正变得越来越不诚实！就连为到德国的G20领导人安排的晚宴都被弄得显得阴险难测。”
晚宴遭遇似乎凸显了特朗普在峰会上培养与普京友谊的渴望程度。在去年的大选中，他曾称赞这位俄罗斯领导人，并有时为之倾倒。在白宫发表声明前，据匿名的政府官员说，给白宫助手的唯一对话版本是由特朗普本人提供的。随行的记者在访问期间没有得到通知，也没有正式公布谈话内容。
【美国《纽约时报》网站7月18曰报道】白宫官员18日在声明中说，特朗普和俄罗斯总统普京在G20峰会晚宴上的会面是例行的、简短的，并针对美国方面没有译员在场作出解释，强调当时总统带的是日语翻译，不通俄语。这名官员要求匿名，说任何影射白宫企图隐瞒这次会面的说法都是不真实的。
俄罗斯问题专家说，这样的会面即便属于非正式的社交活动也令人大为光火。一是时间很长，意味着交流是实质性的；二是没有美国译员在场，没有记录人员，也没有国家安全或者外交政策方面的助手。
前驻乌克兰大使、同时专攻俄罗斯问题与核武器管制问题的史蒂文•皮弗说：“我们所有人都会一直追问两人说了些什么，让人感到遗憾的恰恰是现场没有美国译员，因此美国对于发生的事情没有第三方记录。”
皮弗还说：“假如我在克里姆林宫，我就会建议普京，‘看看有没有办法跟这个家伙单独聊一聊’，听上去好像他已经办到了。”皮弗还是华盛顿布鲁金斯学会的高级研究员。
当前，特朗普政府一边竭力改善与俄罗斯的关系，另一边背负着多种调查的压力，这些调查想弄清楚特朗普的竞选与莫斯科是否存在关系。调查使得通常被视为国家领导人之间的外交尝试变成了有政治危害的行为。
美总统家族深陷“通俄门”
【英国《金融时报》网站7月19曰报道】在美俄总统第一次会晤引发外界关注之际，两位领导人在G20汉堡峰会期间还进行了美国官员没有披露的第二次私下会面。
特朗普在参加完G20蜂会返回华盛顿的第二天在推特上说，是推进与俄罗斯的关系并停止专注于对俄调查的时候了，他经常将这一调查称为政治迫害。
特朗普在G20峰会结束回国后面对着另一个造成破坏性影响的与俄罗斯有关的爆料。有消息说，他的长子——小唐纳德•特朗普2016年6月曾在特朗普大楼与一名俄罗斯律师见面，为的是获取与选举对手希拉里有关的信息。小特朗普起初声称，这次会面与总统竞选无关，不过在几次改换说法后，他公布了往来邮件的内容，这些内容与最初的说法相矛盾。
当一名英国音乐公关人员通过电子邮件告知小特朗普，俄罗斯总检察长可以提供对希拉里不利的信息时，小特朗普回复说：“我喜欢这个。”这一说法破坏选了他父亲发表的严正声明，即自己的竞选团队没有谁与俄罗斯或克里姆林宫有关联。
在有消息说拥有美俄双重国籍身份的里纳特•艾哈迈德申也参加了 2016年的那次会面后，小特朗普受到了进一步质疑。艾哈迈德申曾于20世纪80年代在苏联军队服役，不过近来一直在华盛顿扮演说客的角色。
《华盛顿邮报》18日报道说，与负责联邦调查局调查行动的司法部特别检察官罗伯特•米勒共同开展工作的一名人士曾与纽约的律师斯科特•巴尔贝联系，想要了解与小特朗普见面的另一名俄罗斯人的身份。
【俄罗斯卫星网7月19曰报道】美国有线电视新闻网(CNN)引述一位匿名白宫官员的话称，白宫担心，美国总统女婿兼顾问库什纳因参加与俄罗斯律师韦肖尔尼茨卡亚的会面，可能被剥夺接触秘密信息的权利。
由于针对俄干预美国选举和特朗普亲信通俄嫌疑的调查，美国总统长子小特朗普与韦肖尔尼茨卡亚的会面成为美国媒体和政客关注的焦点。库什纳也参加了此次会面。
消息称，目前库什纳拥有接触秘密信息的临时许可权。在6月23日向联邦调查局提交相关申请后，调查局已开始审议为其提供长期许可。最初提交的申请中库什纳并未提到有关小特朗普与韦肖尔尼茨卡亚会面一事，库什纳后来对申请进行了修改。
据报道，民主党高层反对授予库什纳许可权。此外，库什纳提交申请中的遗漏和随后的更正引起了共和党人的疑问。《纽约时报》此前报道，疑似“与克里姆林宫有联系”的俄律师韦肖尔尼茨卡亚2016年曾与美国总统特朗普的长子会面，借口是她承诺提供有关希拉里的黑材料。韦肖尔尼茨卡亚本人则称，从未为俄政府服务，还否认了有关提供希拉里黑材料的消息。
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