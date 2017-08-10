全球主要经济体出现“同步增长” 十年来首次

在包括美国在内的很多发达经济体，金融危机的影响正逐渐消退。美国家庭已停止减少借贷，开始恢复正常消费模式。很多发达经济体的财政态势从紧缩转为宽松。此外，虽然美联储已开始上调目标利率，但全球大多数国家的利率仍然很低，低于通胀率。





2014年开始的全球大宗商品泡沫破灭最近出现逆转，也让全球经济获益。现在，大宗商品价格已经稳固，投资在增加。