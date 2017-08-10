全球主要经济体出现“同步增长” 十年来首次

美媒称，全球主要经济体10年来第一次出现同步增长，这是因为各大央行仍在实施的低利率刺激措施，以及困扰美国、希腊、巴西及其他国家的危机逐渐减退。
据美国《华尔街日报》网站8月23日文章，经济合作与发展组织称，该组织追踪的45个国家今年全部有望实现经济增长，其中33个国家的增速将比一年前加快。这是2007年以来45个国家第一次全部实现增长，也是2010年以来经济增速加快的国家数量最多的一次。2010年，许多国家在全球金融危机后经济出现短暂反弹。
国际货币基金组织（IMF）7月份预计，今年全球经济产出将增长3.5%，2018年将增长3.6%，预计增速均快于2016年。
过去50年，经合组织追踪的所有国家实现同步增长的情况很少见。过去10年间有过一次，另外就只有上世纪80年代末以及1973年石油危机爆发前的几年。
德意志资产管理公司首席全球经济学家乔希·法因曼说：“这些国家的经济增速不是特别快或者惊人，而是缓慢、有条不紊的，但是实现了同步增长。”
目前，经济增长提振了日本汽车制造商、印尼煤矿企业和德国叉车制造商的利润。今年上半年，美国出口增速按年率计算接近6%，是2013年年底以来表现最好的两个季度，超过过去10年的平均水平。
如果同步增长变成经济过热，这种局面将可能消失。多年的危机已经证明，全球股市或地区房地产市场大涨，可能很快转变为给经济造成破坏的金融混乱。另外，如果本周参加全球央行年会的行长们过快退出货币刺激计划，也可能导致经济增长脱轨。
不过目前来看，全球经济增长已步入正轨，一定程度上是因为通胀水平较低，而且央行正逐步采取行动。
一系列因素共同作用，促成了全球经济好转。
长期陷入困境的欧元区经济体终于出现了改善的迹象，包括希腊。经合组织预测，今年希腊的经济增速将达到1%，增幅不大但仍是其10年来最快增速，而且失业率在不断下降。自2014年被国际债券市场排除在外以后，上个月希腊成功重返了全球债市。
包括19个国家的欧元区今年第一季度的经济增速超过美国，第二季度保持了增长势头。经济信心达到10年来最高水平，失业率下降至8年间的最低点。增长不仅限于德国和荷兰等传统经济强国，西班牙在第二季度创出近两年来最快增速。法国和葡萄牙也都出现了稳健增长。
在包括美国在内的很多发达经济体，金融危机的影响正逐渐消退。美国家庭已停止减少借贷，开始恢复正常消费模式。很多发达经济体的财政态势从紧缩转为宽松。此外，虽然美联储已开始上调目标利率，但全球大多数国家的利率仍然很低，低于通胀率。
2014年开始的全球大宗商品泡沫破灭最近出现逆转，也让全球经济获益。现在，大宗商品价格已经稳固，投资在增加。
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