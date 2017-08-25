马来西亚新基地启用：军舰进驻 紧邻与新加坡有争议岛屿

英国《简氏防务周刊》网站8月11日发表题为《马来西亚在与新加坡有争议岛屿附近的新基地部署军舰》的报道称，马来西亚皇家海军首次在阿布·巴卡尔海上基地部署一艘舰艇。这处新基地邻近新加坡海峡入口处，刚刚在8月1日由柔佛苏丹主持了启用仪式。
据《简氏战舰年鉴》说，部署的这艘舰艇是第一艘柏达那级（“勇士”II型）导弹快艇——“KD 柏达那”号（3501）。该船长44米，由法国造船厂CMN集团建造，1972年进入RMN服役。
RMN司令艾哈迈德·卡马鲁扎曼8月10日在一个官方社交媒体账号上张贴了这艘舰艇抵达这处海上基地的几幅照片，但没有披露确切抵达日期。他在配图的帖子中说：“祝贺（‘KD 柏达那’号），马来西亚皇家海军第一艘停靠中岩礁（the Middle Rocks）的阿布·巴卡尔海上基地的舰艇。”
阿布·巴卡尔海上基地建在2座无人居住的天然礁岩上，距新加坡管辖的离岛——白礁东南部约500米。但吉隆坡认为白礁是其领土一部分。这处设施包括一条长316米的栈桥、看似一座灯塔兼瞭望台和直升机起降坪。
艾哈迈德·卡马鲁扎曼贴出的庆祝“柏达那”号抵达的图片中，在类似灯塔的建筑的低层瞭望台上至少有2名武装官员。在图片中还看到似乎是一个装有监视设备的通信系统天线杆，但无法立即确认。
柔佛苏丹官方脸谱网页上贴出一段视频，庆祝这处海上基地启用，并把这处设施描述为一项寻求保卫马来西亚领海的国家安全项目。视频还说，预计马来西亚也将利用这处基地开展科学研究和监视该国的渔业资源。
在殖民地时代，英国管辖的英属海峡殖民地保持对白礁的主权。在1946年英属海峡殖民地解散后，新加坡当局继续对这座岛屿和附属灯塔——由英国人在19世纪头10年的中期修建——行使主权。但马来西亚在上世纪70年代中期开始发行的地图上把白礁——它称作巴都普特岛——划为其领土的一部分。这引发马来西亚和新加坡之间长达10年的领土争端，并发展到中岩礁主权和附近一处名为南岩礁的地物主权问题也被牵扯近来了。
这场争端提交国际法院（ICJ），后者在2008年裁定白礁主权归新加坡，中岩礁主权归马来西亚。当时新加坡和马来西亚同意遵守裁决。
可是2017年年初，马来西亚向ICJ提出申请，要求修改裁决，称在英国国家档案馆中发现了新证据，能证明它对白礁拥有主权。2017年6月，马来西亚又提出另一项申请，要求重新解释2008年的裁决。
新加坡表示，鉴于马来西亚的这些申请，它已准备好发起另一场法律辩护，并已组建了一支律师团来回应这些申请，其中包括参与了第一次ICJ审判的一名前部长和一名高级外交官。新加坡外交部在有关马来西亚要求修改裁决的一项声明中说：“就像我们在修改裁决的申请上对我们的证据有信心一样，我们也相信我们有强有力的理由反对马来西亚最近提出的解释申请。”
在修建阿布·巴卡尔海上基地之前，RMN必须从大约40公里以外的丹绒本哥利附近的一处陆上海军基地——KD苏丹伊斯梅尔基地派遣舰艇，以保持在中岩礁周边的驻军。这处新设施将使RMN更容易让舰艇驻在有争议海域。
马来西亚海军舰艇、比如“柏达那”号更为显眼地驻在白礁附近可能影响新加坡共和国海军的作战规划，但不大可能影响双边关系。目前，两国要共同面对的海上威胁，包括海盗、劫持船只和海上恐怖主义等，很可能超越主权问题，在菲律宾南部城市马拉维的安全局势堪忧的背景下情况尤其如此。这座城市在2017年5月被与“伊斯兰国”有联系的武装分子占领。据信目前在城里打仗的大部分武装分子是从海上抵达的，这凸显了有必要加强在该地区的海上安全合作。（参考消息）
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