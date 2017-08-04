多国看好中国债市 纷纷试水“熊猫债”

美媒称，中国债券市场日前向匈牙利政府开放。这个欧洲国家本周在中国在岸市场发行10亿元人民币（约合1.48亿美元）债券，票面年利率4.85%。
据美国《华尔街日报》网站7月28日报道，据美国迪罗基公司说，匈牙利是继去年波兰之后首个发行这些所谓的熊猫债的国家。熊猫债即外国政府或企业在中国市场发行的以人民币计价的债券。
报道称，传闻有更多国家要这样做。据葡萄牙财政部说，葡萄牙已经开始与中国相关部门讨论发债事宜，不过发行规模和时间尚未确定。据当地媒体报道，菲律宾计划今年发行熊猫债。
《华尔街日报》分析各国为什么会对此感兴趣？
报道称，首先，发行熊猫债很大程度上是象征性的。匈牙利这次在中国发行的债券，与该国2017年总共计划发行的262亿欧元（约合306亿美元）债券相比是九牛一毛。
和海外筹资的大多数国家一样，匈牙利计划遣返发行熊猫债的收益。专家说，在中国，较之于企业，这对国家来说不是什么问题。他们说，在达成协议前一般会向监管机构披露此类计划。
报道称，寻求廉价和多样化现金源的新兴市场国家通常发行多个币种的债券。中国市场是世界第三大债券市场，因此一些国家到这里试水是合乎情理的，尤其在预计中国的债券最终将纳入主要债券指数的情况下。这将引入指数基金和其他被动投资者。
香港霸菱资产管理公司亚洲债务投资主管郑达成说：“如果最后证明是成功的，它们将开辟另一个政府能随时利用的渠道。”这家公司持有匈牙利在离岸人民币市场发行的“点心债”。
据银行业者和投资者说，外国政府对中国债市的兴趣也有可能是出于政治动机，意在改善与这个世界第二大经济体的关系。
报道称，中国正在努力吸引外国人进入其债市。其“债券通”计划在本月早些时候启动。“债券通”使在香港有交易账户的全球投资者，能够进入中国银行间债市。
葡萄牙财政部的一名代表在一封电邮中说：“中国金融市场在扩大，我们认为葡萄牙从一开始就参与这个市场的发展是明智的。”
外国企业和政府从2005年开始可以利用熊猫债市场，中国相关部门在2015年底扩大了准入。
但报道认为，障碍依然存在。去年参与波兰发行熊猫债工作的英国安理国际律师事务所在香港合伙人阿格尼丝·曾（音）说：“外国发行机构要面对的障碍之一，是执行时间的不确定性。本地监管机构需要时间审核（协议）和给予反馈。”
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