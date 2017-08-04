三星丰田等日韩企业纷纷在中国建尖端工厂

日媒称，韩国LG显示器公司7月25日宣布，将在中国广东省广州市建设生产新型显示器有机EL面板的合资工厂。LG为此计划投资约1800亿日元（约合109亿元人民币），这将是LG在中国的首个有机EL大型工厂。
据《日本经济新闻》网站7月27日报道，虽然有着“世界工厂”称号的中国的人工成本持续上涨，但其消费者的购买力也出现增长。在中国政府的招商政策吸引下，越来越多的外资企业开始在中国建设尖端工厂。
较之液晶面板，有机EL面板色泽更鲜艳，而且更省电，易于加工成各种形状，在电视、智能手机和可穿戴终端等领域有着多样化用途。有机EL面板被认为有望取代液晶面板。
虽然成本比液晶面板要高，但LG相关人士表示，高清晰产品在中国的富裕阶层中需求很强。
而在全球，现阶段实现稳定量产有机EL面板的仅限于两家韩国企业。三星电子生产智能手机用面板，而LG显示器则生产电视用面板。
报道称，韩国的另一家电子厂商三星电子有限公司计划向位于陕西西安的半导体存储器工厂投资约1万亿日元（约合607亿元人民币），为NAND型大容量闪存设置第二条生产线。三星计划到2019年将产能翻番。
报道认为，外资企业纷纷在中国建设尖端工厂的背景是，中国政府推出“中国制造2025”等产业振兴政策，积极鼓励外商在华进行高科技投资。
在中国的汽车行业，也出现了外资企业兴建尖端工厂的动向。
丰田汽车已开始讨论最早于2019年在中国量产纯电动汽车。中国将纯电动汽车等在行驶过程中环境负荷较低的汽车定义为“新能源汽车”，计划规定汽车厂商最早在2018年以后进行一定规模的生产。丰田计划以电池和发动机容易放置且需求不断增多的SUV为核心投放纯电动车型。
松下则在辽宁省大连市新设了用于纯电动汽车和插电式混合动力汽车等新能源汽车的锂电池工厂。预定今年内投入生产，将与当地厂商大连辽无二电器合资开展运营。
报道称，在中国，由于人工费用上涨，对可实现工厂自动化的尖端技术的需求也十分旺盛。在工业用机器人领域，日本的安川电机将在江苏省常州市的工厂内新设厂房，预定2018年9月投产。届时安川在华月产能将为1500台，增至目前的两倍以上。
川崎重工业和不二越公司也在推进增产计划。
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