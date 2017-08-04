金砖经贸部长会议承诺通力合作 印工商部长参加

港媒称，金砖国家经贸部长会议于8月2日结束，部长们共同承诺加强合作。
据香港《南华早报》网站8月3日报道，在上海举行的会议上，中国商务部部长钟山称赞此次会议取得了重大成果。来自巴西、俄罗斯和南非的部长也参加了会议。
为期两天的会议是在9月将于厦门举行金砖国家领导人会晤前夕召开的重量级部长会议。
在上海的会议上，经贸部长们达成了一系列承诺和指导意见，加强服务贸易、电子商务、知识产权保护及促进投资领域的合作。印度商业和工业部长尼尔马拉·西塔拉曼参加了会议。《南华早报》报道称，这两个世界人口大国力求在加强经济关系的同时继续搁置根深蒂固的猜疑与不满。
报道称，中国和印度是世界上发展速度最快的两大经济体，但2016年两国贸易额出现下降。据印度官方统计，2016年中印双边贸易额下跌了1.7%。
根据中国的官方统计，今年上半年，印度对中国提起了12项不公平贸易诉讼，超过了美国对中国产品提出的11项诉讼。上月印度还对中国光伏产品发起反倾销调查。
报道称，但是，中国商务部国际贸易经济合作研究院前院长霍建国说，中印有理由在金砖国家及其他组织的框架内寻求共同基础，“金砖国家会发现，在全球治理方面，作为一个整体会比单个国家更有发言权”。
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