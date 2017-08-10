欧洲“毒鸡蛋”丑闻持续发酵

法媒称，英国和法国7日称，一些被杀虫剂污染的鸡蛋可能已流入这两个国家。随着欧洲这桩食品污染丑闻不断发酵，荷兰有数百万只鸡面临被扑杀的命运。
据法新社8月7日报道，与此同时，比利时誓言将完全公开以下信息：为什么在6月份发现这个涉及氟虫腈的问题后，有关部门决定隐瞒这起丑闻。
自比利时7月20日首次告知欧盟委员会以来，德国、荷兰和比利时的超市已将数百万枚鸡蛋下架，瑞典和瑞士也效仿了这种做法。
欧盟委员会7日称，欧盟快速预警机制启动后，有关部门确认，受污染的鸡蛋还经由德国流入了法国和英国。
欧盟委员会发言人安娜·凯萨·伊特科宁对记者说：“现在轮到瑞典、瑞士、法国和英国来检查了，因为所有这些鸡蛋都可追踪。”
英国食品标准局称，调查这些从涉事农场流入英国的鸡蛋的去向是当务之急，但这些鸡蛋的数量很少，对公众健康的威胁很小。
英国食品标准局并未透露具体的数量，但表示仅占英国每年进口鸡蛋数量的0.0001%。
该机构称：“我们正在与那些从涉事农场购得鸡蛋的企业密切合作。截至目前，调查显示所有受影响的产品都已下架。”
法国政府称，有关部门在法国中西部的两家食品加工厂发现了13个批次的受氟虫腈污染的鸡蛋。
法国农业部称，其无法立即确认是否已有消费者购买了受污染的鸡蛋。
据信，污染鸡蛋的有毒物质是从荷兰一家名为“小鸡之友”的公司流入禽类养殖场的，这种物质主要用来杀灭鸡身上的一种寄生虫。
荷兰和比利时媒体报道称，含有这种有毒物质的杀虫剂是一家比利时公司提供给“小鸡之友”公司的，但这一说法尚未得到证实。
法国农业部还宣布，7月28日，当局将一家位于法国北部加来海峡省的禽类养殖场置于监管之下，起因是养殖场主告诉监管部门，一家比利时供应商为其提供了可能受污染的产品。
法国农业部称，目前这家养殖场的鸡蛋还没有流入市场，而且本周末应该就能知道检验结果。
荷兰农业与园艺组织联合会称，荷兰国内150家企业的几百万只鸡也许将被扑杀，目前已有30万只被扑杀。
该机构发言人说，这些鸡“因为受到污染不得不被扑杀”。
另据德新社8月7日报道，德国检方日前对卷入鸡蛋污染丑闻的下萨克森州的农场展开刑事调查，这使德国成为继比利时和荷兰之后第三个调查这起丑闻的国家。
奥尔登堡检察官办公室发言人格莎·魏斯说，生产经检测含有杀虫剂氟虫腈的鸡蛋的农场，因涉嫌违反食品安全和动物喂食法正受到调查。魏斯拒绝透露更多详情。
氟虫腈能有效杀死动物身上的跳蚤、虱子和壁虱。如果大剂量使用，可能对肝脏、甲状腺和肾脏造成损伤。但这仅是在老鼠身上进行实验的结果。
德国16个州中有15个都发现了这种毒鸡蛋，数量有成百上千万枚。
有证据显示，一家比利时生产商也许在洗涤剂中非法添加了氟虫腈，并将这种合成剂出售给上述三国的禽类养殖场。此次污染事件已造成数百万美元的经济损失。
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