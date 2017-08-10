中国成功扭转资本外流趋势 外汇储备连续半年回升

英媒称，2017年上半年中国的资本流动由负转正，逆转了之前两年规模空前的资本外流趋势。资本外流曾引发各方对金融稳定的担忧。
据英国《金融时报》网站8月7日报道，7日公布的数据显示，北京对人民币的支持以及其对境外交易和其他资本外流渠道的管制，在很大程度上已成功遏制了资本外流。
国际收支数据显示，剔除央行干预因素，今年上半年中国的收支顺差达到约160亿美元。相比之下，2016年的收支逆差高达4170亿美元。数据还显示，今年二季度中国外汇储备（在估值调整的基础上）自2014年初以来首次出现增加。
中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任肖立晟表示：“现在大家都清楚了，央行既有意愿、又有实力保持汇率稳定，所以大家对人民币贬值的预期已大幅减弱。另外，中国经济也出现了强劲反弹。”
自今年年初以来，人民币已升值3.4%，相较2016年创纪录地贬值6.5%是一大逆转，这在一定程度上反映出央行为打压看跌投机者和提振信心所做的努力。
与此同时，7日公布的另一项数据显示，7月中国外汇储备连续第六个月出现回升。自2014年中国外汇储备触及3.99万亿美元的峰值以来，这是持续增加时间最长的一次。7月中国外汇储备比上月增加近240亿美元，较1月创下的五年低点增加800亿美元。
报道称，尽管中国政府已设法阻止资本立即大量外流，有迹象显示投资者对中期前景仍持悲观态度。
《金融时报》根据官方数据进行了估算，结果表明，“热钱”——即短期资金流动，被视为衡量投资者对中国资产态度的指标——继续从中国流出，不过速度有所放慢。
今年上半年热钱净流出额为1260亿美元，远低于2016年全年的8910亿美元。
这表明尽管政府近期收紧了政策，但投资者只要能规避资本管制，仍渴望把资金转至境外。
肖立晟说：“很多中国人认为国内资产估值过高，无论是房地产还是债券都是如此。因此他们对境外资产仍有根本性需求，这种需求将持续下去，它并不取决于汇率预期。”
最近几周监管机构为防范资本外流采取了新措施。这表明虽然形势有所好转，但政府仍对此心存警惕。
上周，中国国家外汇管理局点名批评9家银行违反外汇规定。该外汇监管机构还要求，从9月起，境内银行卡境外消费超1000元人民币，发卡机构需上报交易信息。
今年5月，央行宣布改变其设定人民币汇率中间价的方式，此举使北京在阻止人民币贬值时拥有更大的灵活性。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost