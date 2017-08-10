印度军队对抗中国胜算几何

中国人民解放军在1962年干净利落地击败了印度人。但是，未来的战争或许将发生在公海上，而不是高山上。当然，中印看起来以乎不太可能爆发海战，但大多数战争在打响之前看起来似乎都不太可能爆发。
印度人和中国人认为附近海域就应当是“我们的海”(古罗马人认为地中海是“我们的海”），所以往往痛恨并反对外来者侵犯这些航道。而中国对南亚沿海国家示好的行为，看起来像是为了在印度海军的传统地盘上建造“珍珠链”，也就是一连串海军基地。
简而言之，爆发海上冲突的可能性越来越大，新德里与北京之间的任何争吵都有可能点燃炸药桶。那么，谁会在武装冲突中获胜？从理论上讲，印度海军看起来似乎完全不是对手。想想看：到2020年，中国海军将拥有73艘攻击型潜艇。攻击型舰艇是用来搜寻其他潜艇或在深海打击水面舰队的潜艇。印度海2020年将有17艘这样的潜艇服役。对新德里而言，这看起来像是1 : 4的劣势。
时至2020年，中国海军还将有日益现代化的30艘导弹驱逐舰服役。导弹驱逐舰相当于航母的“猎枪”,利用导弹抵御空中、水面或水下攻击。它们还可以独立充当主力舰，带领水面作战编队打击其他舰队或岸上目标。相形之下，印度海军将只有微不足道的8艘导弹驱逐舰。解放军海军将拥有92艘护卫舰和轻型护卫舰，在威胁较小的环境下执勤。印度海军将拥有32艘护卫舰和轻型护卫舰。
这些都是铁铮铮的数字。它们暗示，在任何海上冲突中，印度都像是小鹿斑比在对抗像哥斯拉一样的中国，而我们都知道小鹿斑比遇到哥斯拉会是什么下场。但是，数字很少能说明海战中的一切。来看几个因素，这几个因素会削弱理论上的绝对优势。
首先，地理空间战略肯定对印度有利。印度与中国军队之间的冲突发生在南海或东亚其他地方的可能性微乎其微。因此，任何可能爆发的海战都将发生在印度本国所在区域，印度军队坐享“内线”的好处，中国远征军则必须克服“外线”的不利条件。
简而言之，强大的印度军队就驻守在潜在麻烦地点附近，而中国必须经由漫长而曲折的路线才能进入该地区。对于远方的大国海军来说，在敌对海军(哪怕实力较弱)本国所属的区域内将其击败，绝非易事。因此，地理因素可能会构成印度应对人数更多的中国海军的重要平衡因素。新德里可以实施自己的反介入/区域拒止战略，利用地理特征获得战略上的好处。
其次，人民解放军海军指挥官不能简单将整个作战舰队命名为远征军，派它去印度洋上作战。如果这样做，就会把本国国土暴露在令人望而生畏的美日舰队面前，而这支舰队就驻扎在中国的家门口。
最后，不要忘了海战不再仅仅关乎海军。中国军队拥有一系列陆基武器，从而使得处于这些武器射程之内的美国或亚洲军队提心吊胆。但是，当印度指挥官在本国陆基战术飞机和导弹的射程范围内作战时，也可以利用这种逻辑。
那么，谁将在2020年的中印海战中占上风？看起来似乎难分高下。中国在在数量方面占优，但印度的有利条件包括地理、陆基海上力量及美国和日本等沉默的伙伴。（参考消息稿）
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