中国告诫美朝“不能生战”是底线

外媒称，针对复杂敏感的半岛局势，中国外交部8月9日表示，呼吁有关各方坚持政治解决朝鲜半岛核问题的大方向，避免采取可能激化矛盾、升级局势的言行。
据路透社8月9日报道，中国外交部在回复路透社的邮件中指出，应下更大力气推动半岛核问题尽早回到对话协商解决的正确轨道上来。
朝鲜稍早称，考虑导弹打击关岛。美国总统特朗普称，对美国构成的任何威胁都将招致“烈焰与怒火”。
另据美国《沃克斯》杂志网站8月9日报道，美国总统特朗普8月8日警告将以“烈焰与怒火”还击朝鲜核威胁。
对此，中国新华社8月9日发表评论文章写道：“半岛不能生乱，更不能生战，这是底线，有关方面必须冷静、理智地考虑一味‘硬碰硬’下去的严重后果。”
同时，文章还呼吁朝鲜停止发表威胁性言论。
中国主张就半岛问题进行公开对话，而不是武装冲突。新华社的文章说：“事实证明，‘硬碰硬’没有出路。只有谈起来，并行推进半岛无核化与停和机制转换，解决各方合理安全关切，才能推进半岛无核化进程，实现半岛和地区的长治久安。”
中国外长王毅最近在马尼拉召开的外长会议上也强调了与朝鲜重启谈判的目标。
另据英国《卫报》网站8月9日报道，首尔延世大学中国和朝鲜问题专家约翰·德勒里表示，平壤很喜欢特朗普发表煽动性言论，因为那会支持平壤的说法，即朝鲜饱受美国的围攻。
中国人民大学国际关系问题专家时殷弘说，中国希望化解危机，“但特朗普的言论完全是背道而驰”。
德勒里说，特朗普的煽动性言论会导致其对华说服工作复杂化。
德勒里说：“特朗普此举并不明智，因为这番言论让朝鲜的说法更加可信了，即实施核威慑的主要理由是美国构成了威胁。而在中国看来，这次是特朗普加剧了紧张局势。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost