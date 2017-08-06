新铁路将提升中国在马来西亚影响力

中国参与的马来西亚价值130亿美元的铁路项目于8月9日正式开工。外媒称，该项目是中国“一带一路”倡议的重大标志性项目，同时也是中国在马来西亚扩展软实力的机会。
中国通过新铁路扩展软实力
路透社9日的文章称，该项目连接马来西亚的东部和西部，是马来西亚最大的铁路项目，也是北京“一带一路”基础设施建设的重要部分。
计划建设的600公里的马来西亚东海岸铁路项目，将连接马来西亚东海岸毗邻南海并与泰国交界的地方以及西海岸马六甲海峡的重要战略运输通道。
文章称，该项目是中国“一带一路”倡议的重大标志性项目，“一带一路”倡议的目标是建设当代的“丝绸之路”。
马来西亚总理纳吉布在开工仪式上说：“马来西亚东海岸铁路项目是又一个对马来西亚影响巨大并改变思维方式的项目，因为这条铁路将大幅度减少到达东海岸和从半岛东海岸出发到其他城市的时间。”开工仪式在面朝南海的关丹举行。
文章称，对中国来说，该项目是又一次在马来西亚扩展其软实力的机会。
日媒担忧中国在东盟影响力增强
《日本经济新闻》8月10日发表题为《马来西亚对中国的依赖增强》的文章称，中国高度关注的马来西亚东海岸铁路项目9日动工，令马来西亚在基础设施建设方面对中国的依赖进一步增强。在工业园区建设等方面，马来西亚与中国合作的动向日益明显。
马来西亚东海岸铁路项目由中国交通建设股份有限公司承建，由中国进出口银行出资。马来西亚总理纳吉布对中国企业的参与表示了欢迎。
文章称，对于马来西亚而言，东海岸铁路意味着给落后的东部经济带来发展机遇。铁路开通可以使周边地区经济增长率提高1.5个百分点以上，有利于中小企业扩大销售渠道，具有广泛的影响力。
文章称，中国的目的也十分明确。马来西亚东部面临南海，是“一带一路”中自东南亚经印度和中东的海路的重要组成部分。在关丹港附近，马来西亚与中国合作建设工业园区的计划也在进行。
中国色彩的加强不仅出现在马来西亚东部地区。2日，马来西亚方面决定，由以中国企业为主的企业联盟负责为连接吉隆坡郊区和巴生的铁路提供车辆。在南部柔佛州等地，中国企业主导的大大小小的开发项目层出不穷。
文章称，如果在经济上对中国的依赖加剧，则很可能在政治领域也更多地表现出对中国主张的理解。5日在马尼拉召开的东盟外长会议上，马来西亚对防范南海纠纷的“南海行为准则”框架表示了支持。如果马来西亚的亲华姿态加强，则中国在东盟内部的影响力进一步加强。
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