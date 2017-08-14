硅谷科技企业与极右翼陷“战争”

围绕着网络界的基本原则问题，硅谷正陷入与极右翼的战争之中。这一冲突反映出近年来美国政治曰趋两极分化。日前一名谷歌工程师因质疑公司的多元化努力而遭解雇，就是一个极好的例子。
这起事件激起了“另类右翼”分子的反弹并令谷歌公司被指伪善。脸书已被指责压制保守派的声音，并在动态消息中提供被歪曲的信息。推特查封极右翼活动分子的账号，因为他们违反了该网站禁止散布“仇恨”言论的条款。美国贝宝公司拒绝将捐款转给欧洲某个谋求遣返难民的组织，称不支持宣扬“仇恨”或“暴力”的活动。
即便是美国民宿短租平台爱彼迎也在白人民族主义者举行出会前取消了他们的账号，因为他们宣扬种族歧视的活动违反了该平台的条款。极右翼活动分子对这些科技业巨头提出了强烈抗议，转而开始使用其他社交网络和资金转账平台。
由于网络平台的重要性与日俱增，硅谷受到了来自批评人士的政治攻击。这场冲突令硅谷措手不及。支持左翼团体的数字战略家艾伦•罗森布拉特称，另类右翼活动人士很受挫，因为他们无法随心所欲地使用网络平台。
罗森布拉特称：“这可以追溯到始于2016年总统大选的‘假新闻’事件。”罗森布拉特称，脸书、推特等社交媒体着力打击假消息是正确之举，比如有关一家华盛顿比萨店存在恋童癖圈子的虚假报道意在抹黑竞选人希拉里•克林顿。
谷歌公司解雇工程师詹姆斯•达莫尔一事令这种紧张关系进一步升级。达莫尔在一份“备忘录”中称“生理差异”是女性在技术类工作岗位上比例偏低的主要原因。谷歌称，达莫尔的言论太过头，是在鼓吹“有害的性别成见”。
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